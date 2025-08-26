Đây là thông tin do tờ Defense Express công bố hôm 25/8. Ban đầu, Neptune là tên lửa chống hạm phóng từ mặt đất do Ukraine tự sản xuất với tầm bắn tối đa 300km. Tên lửa này từng được sử dụng để đánh chìm soái hạm ​​Moskva của Nga trên Biển Đen vào tháng 4/2022.

Hình ảnh phiên bản tên lửa Neptune nâng cấp đã xuất hiện trong đoạn video do Zbroya, cổng thông tin về quốc phòng của Ukraine đăng tải trên Instagram vào ngày 24/8. Theo Defense Express, phiên bản nâng cấp có tên "Long Neptune", với chiều dài tên lửa hơn 6m.

Tên lửa "Long Neptune" của Ukraine. Ảnh: Zbroya/Instagram

Hồi tháng 3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố tên lửa đã trải qua các cuộc thử nghiệm thành công và đã được vào thực chiến.

Theo Fabian Hoffmann, chuyên gia về công nghệ tên lửa, phần nâng cấp chính của Long Neptune rất có thể là hệ thống dẫn đường.

Phiên bản Neptune chống hạm ban đầu dùng đầu dò radar chủ động để săn tìm và lao vào mục tiêu. Theo ông Hoffmann, điều này sẽ “không mấy hiệu quả trong môi trường trên đất liền, nơi rất hỗn loạn và không có những loại tín hiệu radar dễ phân biệt như tàu chiến". Do đó, chuyên gia này cho rằng, Ukraine “nên thay thế bằng đầu dò hồng ngoại hình ảnh hoặc đầu dò quang điện tử".

Trước đó, tờ Ukrainska Pravda từng dẫn các nguồn tin giấu tên tiết lộ, tên lửa Long Neptune đã được sử dụng để tấn công một nhà máy lọc dầu ở tỉnh Krasnodar của Nga vào ngày 14/3.

Trên thực tế, Ukraine cũng đang có kế hoạch sản xuất hàng loạt tên lửa hành trình tầm xa nội địa Flamingo vào mùa đông năm nay. Tên lửa mới có tầm bắn 3.000km và mang đầu đạn nặng 1.150kg, lớn hơn nhiều so với đầu đạn 150kg của Long Neptune.

"Nếu nhà sản xuất có thể tung ra số lượng lớn tên lửa Flamingo, tầm quan trọng của phiên bản Neptune nâng cấp sẽ bị giảm đi đáng kể", ông Hoffman nhận định.

Trong thời gian qua, Ukraine tiếp tục tăng cường sản xuất các loại vũ khí nội địa. Hôm 16/4, Tổng thống Zelensky cho biết, hơn 40% vũ khí được quân đội Ukraine sử dụng trên tiền tuyến là sản phẩm tự sản xuất trong nước, bao gồm hơn 95% máy bay không người lái (UAV).

Hồi tháng 6, truyền thông Ukraine đưa tin, tên lửa đạn đạo tầm ngắn Sapsan do nước này tự phát triển, đã hoàn thành thử nghiệm chiến đấu thành công và đang trong quá trình sản xuất đại trà. Trước đó, ông Zelensky thông báo, Ukraine đã phát triển một loại vũ khí nội địa khác là UAV lai tên lửa Palianytsia.