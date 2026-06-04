Theo tờ The Hill, Tổng thống Trump ngày 3/6 đã đưa ra gợi ý về một liên danh tranh cử tiềm năng cho đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tiếp theo.

"Tôi nghĩ nếu ông Vance và ông Rubio trở thành một cặp liên danh, họ sẽ rất khó bị đánh bại. Tôi thích cả hai người, nhất là khi họ làm việc cùng nhau. Họ có nhiều điểm tương đồng và phối hợp rất ăn ý. Ông Vance và ông Rubio sẽ là một đội hình trong mơ", ông Trump nhận xét.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance (trái) và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: NYT

Trong thời gian gần đây, ông Vance và ông Rubio đã luân phiên xuất hiện tại các cuộc họp báo của Nhà Trắng để bảo vệ các chính sách của Tổng thống Trump trước hàng loạt câu hỏi liên quan đến nhiều vấn đề khác nhau, bao gồm cả cuộc xung đột với Iran. Ngoại trưởng Rubio thậm chí còn nhận được nhiều lời khen từ một số nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ khi họ đánh giá cao phong thái tự tin và khả năng trả lời dí dỏm của ông.

Dù dành nhiều lời khen cho hai cấp dưới nhưng ông Trump vẫn chưa tuyên bố ủng hộ ứng viên nào một cách công khai. Việc nhà lãnh đạo Mỹ tránh đưa ra cam kết rõ ràng về người kế nhiệm đã làm dấy lên nhiều đồn đoán trong nội bộ đảng Cộng hòa. Giới quan sát cũng cho rằng điều này sẽ tạo ra áp lực và sự cạnh tranh giữa các nhân vật đang được xem là ứng viên hàng đầu cho cuộc đua tới Nhà Trắng vào năm 2028.