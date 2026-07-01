Theo tạp chí Politico, Tổng thống Mỹ Trump ngày 30/6 đã thông báo về việc tổ chức đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa tại thành phố Dallas, bang Texas vào tháng 9 tới.

"Điều này chưa từng diễn ra trước đây và sẽ là một sự kiện mang tính lịch sử. Đại hội sẽ là dịp để chúng ta tôn vinh 'sự trở lại vĩ đại của nước Mỹ', bao gồm việc cắt giảm thuế, tăng cường an ninh biên giới và giảm chi phí sinh hoạt. Chúng ta đang tạo nên kỷ nguyên vàng của nước Mỹ và chứng minh rằng những ngày tươi sáng nhất của đất nước vẫn còn ở phía trước", ông Trump cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Giới quan sát nhận định đây là một động thái gây bất ngờ, bởi 2 chính đảng ở Mỹ là Cộng hòa và Dân chủ thường tổ chức đại hội trước các cuộc bầu cử tổng thống. Nếu không có thông báo của Tổng thống Trump, đại hội kế tiếp của đảng Cộng hòa sẽ diễn ra vào năm 2028.

Chủ tịch Ủy ban Quốc gia của Đảng Cộng hòa (RNC) Joe Gruters mô tả đại hội ở Texas là sự kiện nhằm vinh danh những thành tựu của chính quyền đương nhiệm, đồng thời sẽ giúp thống nhất tầm nhìn chung và tạo đà trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Theo truyền thông Mỹ, thông báo của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh có nhiều lo ngại về khả năng đảng Cộng hòa đánh mất quyền kiểm soát quốc hội trong cuộc bầu cử sắp tới. Thời gian qua, tỷ lệ tín nhiệm dành cho ông Trump đã liên tục sụt giảm vì những tranh cãi xung quanh cuộc xung đột Iran và áp lực từ chi phí sinh hoạt trong nước tăng cao.

"Việc tổ chức đại hội ở Dallas cũng là động thái nhằm củng cố sự ủng hộ của cử tri Cộng hòa tại Texas giữa lúc Tổng chưởng lý bang Texas Ken Paxton đang cạnh tranh quyết liệt với ứng cử viên Dân chủ James Talarico trong cuộc đua vào Thượng viện Mỹ", Politico nhận xét.