"Dựa trên việc đắc cử thành công của Tổng thống Ba Lan đương nhiệm Karol Nawrocki, người tôi tự hào ủng hộ và mối quan hệ của chúng tôi với ông ấy, tôi vui mừng thông báo Mỹ sẽ cử thêm 5.000 binh sĩ đến Ba Lan", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social hôm 21/5.

Theo đài RT, ông Trump công bố quyết định trên sau khi Lầu Năm Góc đột ngột hủy bỏ kế hoạch luân chuyển 4.000 binh sĩ Mỹ đến Ba Lan vào tuần trước, gây ra sự hoang mang trong giới chức Warsaw. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance sau đó mô tả việc tạm dừng này là sự trì hoãn, không phải việc giảm quân số và giới truyền thông đã "phản ứng thái quá".

Động thái diễn ra sau khi chính quyền Trump thông báo rút 5.000 lính Mỹ khỏi Đức trong bối cảnh căng thẳng Washington - Berlin leo thang vì cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran.

Nhà Trắng và Lầu Năm Góc hiện vẫn chưa làm rõ liệu “lực lượng bổ sung” tới Ba Lan mà ông Trump công bố có cùng một lữ đoàn bị tạm dừng luân chuyển hoặc là lực lượng sắp được rút khỏi Đức hay không.

Tổng thống Mỹ đã nhiều lần cáo buộc các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở châu Âu không đóng góp đủ cho hoạt động quốc phòng của họ, đồng thời coi việc triển khai binh sĩ Mỹ đồn trú tại những quốc gia này như một phần thưởng hoặc hình phạt chính trị. Hiện có thông tin cho rằng Nhà Trắng đã lập ra một danh sách các nước thành viên NATO “tốt và xấu” dựa trên sự ủng hộ của họ đối với các chính sách của Washington, bao gồm cả chiến dịch quân sự chống Iran.

Mỹ hiện duy trì khoảng 80.000 lính đóng quân trên khắp châu Âu, trong đó có hơn 38.000 binh sĩ ở Đức. Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth từng khẳng định Ba Lan, nơi có khoảng 10.000 binh sĩ Mỹ đang đồn trú, là một trong những đối tác quân sự thân cận nhất của Washington ở châu Âu và cũng là “đồng minh kiểu mẫu”.

Nga đã nhiều lần lên án việc quân sự hóa châu Âu ngày càng gia tăng, đồng thời cáo buộc các chính phủ phương Tây đang viện cớ “mối đe dọa” từ Moscow để biện minh cho việc biến Liên minh châu Âu (EU) thành một khối quân sự và để đánh lạc hướng khỏi các vấn đề nội bộ.