Theo Guardian, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/9 đã đề xuất tặng mỗi công dân Mỹ trưởng thành 5.000 USD nếu đảng Cộng hòa tiếp tục kiểm soát được Quốc hội sau cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11.

"Hãy coi như tôi có tên trên phiếu bầu. Nếu đảng Cộng hòa thắng, tất cả mọi người đều thắng. Mọi người sẽ nhận được 5.000 USD. Nếu chúng tôi thua, mọi người sẽ mất biên giới, mọi người sẽ mất các khoản cắt giảm thuế, mọi người sẽ mất sự an toàn và an ninh, mọi người sẽ mất tài sản của mình", ông Trump nói tại đại hội đảng Cộng hòa ở Texas.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Trước đám đông người ủng hộ, Tổng thống Trump khẳng định đã hoàn thành "2 năm tuyệt vời nhất trong lịch sử nhiệm kỳ tổng thống". Tuy vậy, bài phát biểu của nhà lãnh đạo Mỹ lại tập trung vào việc cảnh báo về những điều sẽ xảy ra nếu đảng Dân chủ giành được Hạ viện hoặc Thượng viện trong thời gian cuối nhiệm kỳ của ông.

Theo giới quan sát, việc đảng Cộng hòa tập trung vào Tổng thống Trump là một bước đi mạo hiểm, bởi tỷ lệ ủng hộ ông đã chạm mức thấp kỷ lục vì cuộc xung đột Iran.

Về kế hoạch phát tiền, chính phủ Mỹ sẽ tốn khoảng 1.300 tỷ USD nếu làm theo ý của ông Trump, bởi Mỹ hiện tại có khoảng 258,3 triệu người trưởng thành. Một khoản chi lớn như vậy thường phải được Quốc hội thông qua và rất khó đạt được sự đồng thuận nếu đảng Cộng hòa không kiểm soát lưỡng viện.

Mặt khác, các chuyên gia kinh tế cho rằng một chương trình kích thích tiền tệ như vậy có thể làm gia tăng lạm phát và khiến tình hình tài chính của nước Mỹ xấu đi.