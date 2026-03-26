Cơ sở hạ tầng mặt đất của đường ống dẫn khí đốt Power of Siberia, vùng Amur, Nga. Ảnh: Sputnik

Các cuộc tấn công gần đây của Mỹ và Israel vào Iran cũng như phản ứng của Tehran đã làm rung chuyển thị trường dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu, gây gián đoạn nguồn cung từ khu vực Vịnh Ba Tư cũng như sự không chắc chắn về sản lượng trong tương lai.

Bộ trưởng Năng lượng Nga Tsivilev ngày 25/3 phát biểu: "Toàn thế giới sẽ phải đánh giá lại chuỗi cung ứng và xem xét lại các rủi ro". Quan chức này lưu ý, mặc dù xuất khẩu của Nga không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cuộc khủng hoảng Trung Đông nhưng Moscow vẫn sẽ điều chỉnh chiến lược của mình.

“Nga sẽ ưu tiên cung cấp năng lượng cho các nước láng giềng gần nhất, những nước mà chúng tôi có chung biên giới đất liền và đối mặt với ít rủi ro hơn... Chúng tôi cũng sẽ xem xét lại vấn đề hậu cần vận chuyển dầu”, ông Tsivilev nói.

Hãng RT đưa tin, Nga từ lâu đã thiên về các hợp đồng năng lượng ổn định, dài hạn, đặc biệt thông qua cơ sở hạ tầng đường ống dẫn khí, vốn là nền tảng lịch sử cho xuất khẩu khí đốt của nước này sang Tây Âu, ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh.

Tuy nhiên, Liên minh châu Âu (EU) lại thúc đẩy định giá theo thị trường giao ngay với lập luận rằng tính linh hoạt quan trọng hơn rủi ro biến động. Sự bất đồng này đã góp phần làm gia tăng căng thẳng ngay cả trước khi EU tuyên bố sẽ giảm dần nhập khẩu dầu khí của Nga sau khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022.

Kể từ đó, Moscow đã coi các nhà mua hàng châu Âu là không đáng tin cậy và chuyển hướng chiến lược năng lượng dài hạn của mình sang các đối tác châu Á, đặc biệt là nước láng giềng Trung Quốc. Thỏa thuận mới ký kết giữa Nga và Trung Quốc về khí đốt tự nhiên, được vận chuyển thông qua đường ống dẫn khí Power of Siberia II đã khiến các khách hàng cũ ở phương Tây bị xếp sau.

Ấn Độ gần đây đã đặt mua 60 triệu thùng dầu của Nga, được cho với giá cao hơn dầu Brent từ 5 - 15USD. Trước đó, vào ngày 24/3, Philippines, một đồng minh truyền thống của Mỹ, đã nhận được lô hàng dầu thô đầu tiên từ Nga sau nhiều năm. Khoảng 100.000 tấn dầu đã được vận chuyển từ cảng Kozmino, cảng xuất khẩu của hệ thống đường ống dẫn dầu Đông Siberia - Thái Bình Dương. Nhiên liệu này được dành cho một nhà máy lọc dầu ở tỉnh Bataan, Philippines.