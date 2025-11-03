Đây là nhận định của nhà lãnh đạo Mỹ trong cuộc phỏng vấn với chương trình “60 phút” phát sóng trên kênh CBS News hôm 2/11. Khi người phỏng vấn hỏi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hay Tổng thống Nga Vladimir Putin là người khó đối phó hơn, ông Trump trả lời: “Cả hai".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Bloomberg

"Cả hai đều cứng rắn. Cả hai đều thông minh. Cả hai đều là những nhà lãnh đạo rất mạnh mẽ. Họ là những người không thể đùa giỡn. Đây là những người mà bạn phải rất thận trọng", ông Trump nói, đồng thời cho biết, hai nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc đều không thích nói chuyện phiếm.

“Họ không bước vào và nói ‘hôm nay trời đẹp quá phải không? Nhìn thật đẹp. Mặt trời đang chiếu sáng, thật đẹp’ Họ là những người nghiêm túc. Họ là những nhà lãnh đạo cứng rắn và thông minh”, ông Trump nhấn mạnh.

Sau đó, Tổng thống Mỹ lưu ý, cả Nga và Trung Quốc đều có kho vũ khí hạt nhân quy mô lớn và ông đã thảo luận về vấn đề phi hạt nhân hóa với hai quốc gia này.

Về quan hệ Mỹ - Trung Quốc, ông Trump khẳng định, bất chấp nhiều thách thức, ông và nhà lãnh đạo Trung Quốc “vẫn rất hòa thuận” và sau nhiều tháng căng thẳng, hai bên đã đạt được một thỏa thuận thương mại mà ông rất hài lòng.

Ngoài ra, ông Trump quả quyết bản thân vẫn có “mối quan hệ rất tốt” với Tổng thống Nga Putin và đổ lỗi cho cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden về cuộc xung đột ở Ukraine. “Cuộc xung đột này sẽ không bao giờ xảy ra, nếu tôi làm tổng thống lúc đó”, ông Trump bày tỏ và nhấn mạnh rằng ông Putin cũng đã thừa nhận điều này.

Lãnh đạo Nhà Trắng nhắc lại việc ông đã giúp giải quyết 8 cuộc xung đột kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1. Theo ông Trump, những cuộc xung đột này được giải quyết chủ yếu bằng cách sử dụng thương mại làm đòn bẩy và khẳng định ông có thể sử dụng cách tương tự để đảm bảo lệnh ngừng bắn cho Ukraine “trong vài tháng tới”.

“Chúng tôi sẽ làm được điều đó. Ông Putin muốn tham gia và muốn giao thương với chúng tôi. Ông ấy muốn kiếm thật nhiều tiền cho Nga và tôi nghĩ điều đó thật tuyệt vời”, ông Trump nói.