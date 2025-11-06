Theo hãng tin RT, phát biểu với các phóng viên vài giờ sau khi Mỹ phóng thử nghiệm ICBM Minuteman III hôm 5/11, ông Peskov nói: "Chúng tôi cũng thông báo cho các quốc gia khác khi thực hiện những vụ phóng như vậy".

Về năng lực quân sự của Nga, ông Peskov nhấn mạnh, mặc dù "không tham gia vào bất kỳ cuộc chạy đua vũ trang nào" nhưng Moscow đã phát triển vũ khí chiến lược một cách có hệ thống suốt nhiều năm qua, phù hợp với tầm nhìn dài hạn của quốc gia.

ICBM Minuteman III của Mỹ. Ảnh: The War Zone

Phát ngôn viên Điện Kremlin khẳng định, Nga hiện sở hữu "bộ ba hạt nhân hiện đại nhất thế giới".

Trước đó, vào sáng 5/11, Không quân Mỹ thông báo đã thử nghiệm thành công một ICBM Minuteman III không mang đầu đạn từ Căn cứ không gian Vandenberg.

Được biết, tên lửa Minuteman III có khả năng mang theo một đầu đạn hạt nhân duy nhất với sức công phá tương đương hơn 300 kiloton, mạnh gấp 20 lần quả bom Mỹ từng thả xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản vào năm 1945.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu Bộ Chiến tranh của nước này ngay lập tức bắt đầu chuẩn bị cho các vụ thử nghiệm hạt nhân. Lãnh đạo Nhà Trắng quả quyết Nga và Trung Quốc đã "bí mật" tiến hành các vụ nổ nguyên tử, song cả Moscow và Bắc Kinh đều đã bác bỏ cáo buộc này.

Cũng trong ngày 5/11, tại cuộc họp nội các với Tổng thống Vladimir Putin, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov nhấn mạnh, Moscow "cần phải đáp trả trước các động thái của Washington" và "bắt đầu chuẩn bị cho các vụ thử hạt nhân toàn diện ngay lập tức".

Tuy nhiên, ông Putin khẳng định, Nga quyết tâm tuân thủ Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT). "Nếu Mỹ hoặc bất kỳ nước thành viên nào của hiệp ước tiến hành các vụ thử hạt nhân, Nga buộc phải thực hiện các biện pháp đáp trả tương xứng", ông Putin nói.