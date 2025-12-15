Tờ Wall Street Journal ngày 14/12 đưa tin, Tổng thống Donald Trump mới đây đã đưa ra những tuyên bố thận trọng về kết quả tiềm năng của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ năm 2026.

"Chúng ta hãy xem điều gì sẽ xảy ra. Chúng tôi nên thắng, nhưng các thống kê đang không thực sự khả quan. Tôi chỉ có thể nói rằng chúng tôi sẽ làm tất cả để cố gắng chiến thắng", ông Trump bày tỏ.

Khi được hỏi rằng liệu đảng Cộng hòa có thể đánh mất quyền kiểm soát Hạ viện hay không, ông Trump tỏ ra không chắc chắn vì nhà lãnh đạo Mỹ muốn chờ các chính sách kinh tế của mình có hiệu quả.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

"Tôi đã tạo ra nền kinh tế vĩ đại nhất trong lịch sử, nhưng có thể người dân sẽ cần thời gian để nhận ra tất cả những điều này. Một số tiền lớn đang được đổ vào nước Mỹ trong mọi lĩnh vực, từ nhà máy ô tô cho tới trí tuệ nhân tạo (AI) và nhiều thứ khác. Nhưng tôi không biết khi nào tất cả chúng sẽ phát huy tác dụng. Tôi chỉ có thể làm tốt nhất công việc của mình", ông Trump nói.

Cũng theo lãnh đạo Nhà Trắng, giá cả sinh hoạt của người dân sẽ được cải thiện trong vài tháng tới, tức thời điểm diễn ra cuộc bầu cử giữa kỳ. Trong cuộc bầu cử cấp bang vào tháng 11 năm nay, nhiều thành viên của đảng Dân chủ đã chiến thắng ở Virginia, New Jersey và New York nhờ tập trung vào vấn đề chi phí sinh hoạt.

Theo truyền thông Mỹ, Tổng thống Trump sẽ tiến hành nhiều cuộc vận động tranh cử trên toàn quốc trong năm 2026 để ủng hộ các ứng cử viên của đảng Cộng hòa, đồng thời nhấn mạnh những thành tựu trong chính sách kinh tế của chính quyền đương nhiệm.