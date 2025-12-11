Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EPA

"Tôi yêu từ đó hơn bất cứ từ nào khác trong từ điển. Thuế quan đang mang lại cho chúng ta hàng trăm tỷ USD... Các công ty thép đang đến bang Pennsylvania vì họ không muốn trả thuế ở mức 25%, 50% và 100%", ông Trump nói và lập luận rằng thuế đã thu hút các công ty quay trở lại Mỹ.

Theo báo New York Post, người đứng đầu Mỹ lưu ý, công nhân ngành thép, đặc biệt ở bang Pennsylvania đang có cuộc sống tốt hơn nhiều nhờ chiến lược của ông.

"Nếu chúng ta không áp thuế, chúng ta sẽ không có thép. Chúng ta sẽ không có một nhà máy thép nào trên khắp nước Mỹ và điều đó rất tồi tệ đối với an ninh quốc gia", Tổng thống Trump giải thích.

Trong bài phát biểu dài 90 phút ngày 9/12, ông Trump đã bảo vệ thành tựu kinh tế của mình, khẳng định các chính sách của ông đang làm giá cả hạ xuống, lương tăng lên. Lãnh đạo Nhà Trắng đồng thời cáo buộc đảng Dân chủ phóng đại những lo ngại về khả năng chi trả.

Khi lên nắm quyền lãnh đạo nước Mỹ lần 2, ông Trump tuyên bố sẽ sử dụng các đe dọa về thuế để buộc các nguyên thủ nước ngoài phải nhượng bộ.

Ngày 2/4, ông Trump đã thông báo áp thuế quan từ 10% tới 49% đối với hàng hóa nhập khẩu từ 185 quốc gia và vùng lãnh thổ vào Mỹ. Mức thuế 10% áp dụng chung với các nước có hiệu lực vào ngày 5/4 và thuế đối ứng với từng quốc gia riêng lẻ có hiệu lực từ ngày 9/4. Gần đây nhất, ông Trump cảnh báo sẽ áp thuế cao hơn đối với các doanh nghiệp Mexico và các công ty Mỹ đang cân nhắc chuyển hoạt động ra nước ngoài.