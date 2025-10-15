Trong cuộc họp báo tổ chức chiều 15/10, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm đã nhận được câu hỏi từ các phóng viên về phản ứng của chính quyền Bắc Kinh trước lời cáo buộc gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump xoay quanh việc “quốc gia tỷ dân” cố ý ngừng nhập khẩu đậu nành từ Mỹ.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm. Ảnh: Nhân Dân nhật báo

Tờ Beijing News dẫn lời ông Lâm nói rằng: “Lập trường của Bắc Kinh về các vấn đề kinh tế và thương mại giữa Trung Quốc – Mỹ là nhất quán và rõ ràng. Sẽ không có bên nào thắng trong chiến tranh thương mại hay chiến tranh thuế quan. Hai bên cần giải quyết các vấn đề liên quan thông qua tham vấn trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng và cùng có lợi”.

Những tuyên bố trên của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đưa ra giữa lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây cho biết Washington đang cân nhắc dừng mua một số mặt hàng từ Trung Quốc, trong đó có dầu ăn, do Bắc Kinh “cố tình ngừng mua đậu nành” của nước này.

“Tôi tin rằng họ cố tình ngừng mua đậu nành từ Mỹ và gây khó khăn cho nông dân trồng đậu nành của chúng tôi, đó là một hành động thù địch về kinh tế. Chúng tôi đang cân nhắc về việc chấm dứt hợp tác kinh doanh với Bắc Kinh có liên quan đến dầu ăn và các yếu tố thương mại khác, như một sự trả đũa. Ví dụ, chúng tôi có thể tự sản xuất dầu ăn dễ dàng mà không cần phải mua từ Trung Quốc”, nhà lãnh đạo Mỹ viết trên mạng xã hội Truth Social.

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Mỹ, lượng đậu nành mà Trung Quốc nhập từ nước này những năm gần đây đã giảm đi rõ rệt, từ 17,9 tỷ USD trong năm 2022 xuống còn 12,2 tỷ USD trong năm 2024.