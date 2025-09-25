Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EFE/EPA

Theo Sky News, người đứng đầu nước Mỹ đã bất ngờ thay đổi lập trường sau cuộc gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề hội nghị của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York hôm 23/9. Vậy điều gì đã khiến ông Trump thay đổi?

Giới phân tích nhận định, lý do đầu tiên có thể bắt nguồn từ thực tế quân sự và kinh tế trên thực địa. Nga đang phải trả giá cho cuộc xung đột, cả về nhân lực lẫn tài chính. Ông Trump nhận thấy Moscow đang gặp rắc rối lớn về kinh tế và điều này càng củng cố cho lập luận rằng Kiev có thể thắng thế với sự giúp đỡ của phương Tây. Khả năng phục hồi của Ukraine cũng đã làm thay đổi nhận thức. Điều không thể giờ đây lại trở thành có thể nếu các đồng minh của quốc gia Đông Âu này vẫn cam kết trợ giúp.

Thứ hai, ông Trump dường như thay đổi do ảnh hưởng của các đồng minh. Tháng trước, các nhà lãnh đạo châu Âu đã đồng loạt bay tới Washington để kêu gọi Mỹ thận trọng trong mối quan hệ với Nga. Tiếp đó, các nước thành viên NATO ở châu Âu đã tăng cường viện trợ cho Kiev, làm suy yếu thêm những tuyên bố của ông Trump rằng Mỹ phải chịu gánh nặng tài chính.

Hôm 23/9, Tổng thống Trump bất ngờ đứng cùng phía với các nước châu Âu, ủng hộ việc bắn hạ các máy bay Nga nếu chúng xâm phạm không phận của những quốc gia này.

Thứ ba, việc lãnh đạo Nhà Trắng đảo ngược lập trường có thể liên quan tới chính trị nội bộ khi ông chịu sự giám sát của lưỡng đảng trong nước về cách tiếp cận "mềm mỏng" đối với Nga. Việc giữ lập trường quốc phòng cứng rắn hơn có thể giúp ông củng cố sự ủng hộ của các nghị sĩ Cộng hòa, đồng thời thu hút những người ôn hòa vốn coi việc bảo vệ Ukraine là một phép thử cho uy tín quốc gia.

Ngoài ra, có một yếu tố khác đáng được xem xét, đó là chiến thuật đàm phán của người đứng đầu nước Mỹ. Ông Trump từng nhiều lần thay đổi lập trường để giành lợi thế. Việc bàn về thỏa hiệp có thể là chiến lược để đưa Ukraine và Nga ngồi vào bàn đàm phán. Tuy nhiên, do Nga không tỏ ra sẵn sàng thỏa hiệp nên ông Trump có thể tính toán lại và chuyển hướng sang Ukraine.