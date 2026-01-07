Phát biểu trong cuộc họp hôm 6/1 về chính sách của đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ, Tổng thống Mỹ Trump đã nêu hậu quả ông có thể đối mặt nếu đảng của ông không giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa kỳ, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 3/11 năm nay.

Kênh NBC trích dẫn lời ông Trump cho biết: “Chúng ta phải giành được chiến thắng, bởi nếu chúng ta không thắng trong cuộc bầu cử giữa kỳ thì phe Dân chủ sẽ tìm lý do để luận tội tôi. Tôi sẽ bị luận tội”.

Tổng thống Mỹ Trump hôm 6/1. Ảnh: Nhà Trắng

Ông Trump có phát biểu trên giữa lúc một số nghị sĩ Dân chủ đang muốn luận tội Tổng thống Mỹ vì chiến dịch quân sự chớp nhoáng ở Venezuela cuối tuần trước. Nghị sĩ Dân chủ Maxine Waters nói: “Tôi đang xem xét việc luận tội. Ngay cả khi đảng Cộng hòa từ chối hành động, đảng Dân chủ cũng không thể giữ im lặng hoặc thụ động khi đối mặt trước những hành động cực đoan như vậy của chính quyền này”.

Ông Trump là Tổng thống Mỹ duy nhất từng bị luận tội đến 2 lần. Vào năm 2019, chính khách Cộng hòa này bị luận tội vì cáo buộc lạm dụng quyền lực khi liên tục thúc ép chính phủ Ukraine điều tra Hunter Biden, con trai của ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ khi đó là ông Joe Biden. Lần luận tội thứ 2 diễn ra vào năm 2021, sau khi những người biểu tình ủng hộ ông Trump tấn công trụ sở quốc hội trên Đồi Capitol ở thủ đô Washington, Mỹ vào ngày 6/1/2021.

Tuy nhiên, ông Trump luôn khẳng định bản thân vô tội và mô tả các nỗ lực luận tội trên là những cuộc tấn công mang động cơ chính trị.

Theo dữ liệu khảo sát do kênh NBC công bố giữa tháng trước, nhiều người dân Mỹ không ủng hộ cách ông Trump điều hành đất nước. Cụ thể, khoảng 42% người trưởng thành Mỹ tham gia khảo sát đồng ý với các chính sách của Tổng thống Trump, nhưng có đến 58% số người được hỏi không chấp nhận đường lối lãnh đạo của ông. So với dữ liệu của cuộc khảo sát thực hiện vào tháng 4 cùng năm, số người ủng hộ ông Trump đã giảm 3%.