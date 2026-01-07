Một cơ sở lọc dầu của Venezuela. Ảnh: EFE/EPA

Hãng tin BBC trích bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 6/1 của ông Trump cho hay: "Tôi vui mừng thông báo rằng chính quyền lâm thời Venezuela sẽ chuyển từ 30 - 50 triệu thùng dầu chất lượng cao, bị cấm vận cho Mỹ. Số dầu mỏ trên sẽ được bán theo giá thị trường và số tiền thu được sẽ do tôi - Tổng thống Mỹ kiểm soát để đảm bảo nó được sử dụng vì lợi ích của người dân Venezuela và Mỹ".

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi người đứng đầu Mỹ nói ngành công nghiệp dầu mỏ của nước này sẽ hoạt động tại Venezuela trong 18 tháng và ông kỳ vọng những khoản đầu tư khổng lồ sẽ đổ vào Venezuela. Các nhà phân tích trước đó nhận định có thể cần hàng chục tỷ đô la và có thể cả một thập kỷ để khôi phục sản lượng trước đây của Venezuela.

Venezuela có hàng triệu thùng dầu mỏ đã được chất lên các tàu chở dầu và cất giữ trong các bể chứa mà nước này không thể vận chuyển vì lệnh phong tỏa do ông Trump áp đặt như một phần của chiến dịch gây áp lực, dẫn đến việc tấn công và bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Tổng thống Trump cho biết thêm: "Tôi đã yêu cầu Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright thực hiện kế hoạch này ngay lập tức và dầu sẽ được vận chuyển bằng tàu chứa rồi đưa thẳng đến các cảng dỡ hàng ở Mỹ".

Hôm 6/1, các quan chức chính phủ ở Caracas và Washington đã thảo luận về việc xuất khẩu dầu thô của Venezuela sang các nhà máy lọc dầu ở Mỹ. Đây là một phần trong thỏa thuận nhằm chuyển hướng nguồn cung khỏi Trung Quốc, đồng thời giúp công ty quốc doanh PDVSA của Venezuela tránh được việc cắt giảm sản lượng sâu hơn. Trung Quốc là khách hàng mua dầu lớn nhất của Venezuela trong thập kỷ qua.