Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EPA

Theo hãng tin RBC Ukraine, phát biểu trước báo chí ngày 4/1, Tổng thống Trump tuyên bố cuộc xung đột ở Ukraine hiện nay không làm Mỹ tốn tiền, mà thậm chí còn đang kiếm được tiền. "Thực tế, chúng ta kiếm được tiền, không giống thời cựu Tổng thống Biden, Mỹ phải cho không 350 tỷ USD", ông Trump nói.

Người đứng đầu Mỹ cho biết thêm, nhờ có thỏa thuận đất hiếm, Ukraine đã hoàn trả cho Mỹ một phần đáng kể số tiền Washington chi cho Kiev. Ông Trump cũng lạc quan rằng Washington sẽ thu hồi được nhiều tiền hơn nữa: "Giờ đây, tôi đã lấy lại được rất nhiều tiền vì chúng ta đã thực hiện một thỏa thuận về đất hiếm. Chúng ta sẽ thu hồi được rất nhiều tiền, có thể là toàn bộ số tiền hoặc thậm chí nhiều hơn toàn bộ số tiền".

Tổng thống Trump tin thỏa thuận hòa bình giữa Ukraine và Nga sẽ đạt được vào một thời điểm nào đó. Ông hy vọng điều này sẽ xảy ra trong tương lai gần.

Ông Trump cũng nhắc tới những tổn thất quân sự trong cuộc xung đột ở Ukraine. Nhà lãnh đạo Mỹ nói với báo giới: "Tôi không biết liệu các bạn có thấy những con số vừa được công bố hay không, 30.000 binh sĩ đã thiệt mạng trong tháng này, đây là thông tin tình báo. Tháng trước là 27.000 người".

Liên quan tới thông tin Ukraine tấn công một dinh thự của Tổng thống Nga Putin, ông Trump cho hay: "Tôi không tin điều đó đã xảy ra. Có một sự việc xảy ra khá gần đó nhưng không liên quan gì tới việc này... Ý tôi là đây là lần đầu tiên tôi nghe tin đó. Ông Putin nói nhà ông ấy bị tấn công".