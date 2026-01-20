Quân Đan Mạch tới Greenland. Ảnh: The Danish Defense Command

Theo đài RT và báo Kyiv Independent, Thiếu tướng Soren Andersen, chỉ huy Bộ Tư lệnh Liên hợp Bắc Cực của Đan Mạch tại Greenland cho hay ít nhất 100 binh sĩ nước này đã đóng quân tại thủ phủ Nuuk của Greenland và một số lượng tương tự đóng quân ở Kangerlussuaq, phía tây hòn đảo.

Nhóm binh sĩ mới của Đan Mạch đã tới Greenland vào ngày 19/1, nhưng không rõ bao nhiêu người.

Một phát ngôn viên quân đội Đan Mạch nói với hãng tin CNN rằng số lượng binh sĩ nước này tại Greenland sẽ tăng đáng kể. Việc triển khai quân như vậy là một phần của cuộc tập trận mang tên Sức bền Bắc Cực, được phát động nhằm đáp trả áp lực từ ông Trump.

Tổng thống Trump từ lâu đã tìm cách giành quyền kiểm soát Greenland, vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch, viện dẫn những lo ngại về an ninh quốc gia và nhu cầu ngăn chặn ảnh hưởng của Nga, Trung Quốc trong khu vực. Người đứng đầu nước Mỹ tuyên bố có thể thực hiện mục tiêu bằng con đường cứng rắn nếu Đan Mạch từ chối hợp tác. Ông Trump cũng đe dọa áp thuế với 8 nước thành viên NATO ủng hộ Đan Mạch nếu không đạt được thỏa thuận về Greenland trước ngày 1/6.

Trong một bài đăng gần đây trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ quả quyết không có văn bản nào chứng minh Đan Mạch nắm quyền sở hữu Greenland.

Chính quyền Đan Mạch và Greenland đã bác bỏ mọi đề xuất về việc bán hoặc chiếm giữ hòn đảo, đồng thời cảnh báo việc Mỹ đe dọa sử dụng vũ lực sẽ làm suy yếu sự đoàn kết của các đồng minh.