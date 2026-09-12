Theo đài ABC, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/9 đã làm rõ về kế hoạch tặng 5.000 USD cho mỗi công dân Mỹ trưởng thành nếu đảng Cộng hòa giành chiến thắng trong cuộc bầu cửa giữa nhiệm kỳ sắp tới.

"Đó không phải là cách chúng tôi khuyến khích cử tri đi bỏ phiếu. Đó là 'cổ tức' mà người dân đáng được hưởng từ sự tăng trưởng kinh tế vượt bậc. Chúng ta đang tăng trưởng với tốc độ mà chưa quốc gia nào từng chứng kiến. Hàng nghìn tỷ USD đang đổ vào nước Mỹ, cuối cùng chuyện đó sẽ chẳng phải vấn đề lớn lao gì. Số tiền này cũng là phần thưởng cho những gì mà người dân đã phải chịu đựng vì chính sách của ông Biden", ông Trump cho biết.

Trước đó, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick khẳng định rằng kế hoạch tặng 5.000 USD cho mỗi người dân Mỹ trưởng thành sẽ không trích từ tiền thuế.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

"Chắc chắn chúng tôi không dùng tới tiền thuế của người dân. Chính quyền có thể tạo ra nguồn tiền mà Tổng thống Trump muốn chi trả mà không làm thâm hụt ngân sách", ông Lutnick nói.

Khi được hỏi về nguồn tài chính cụ thể, Bộ trưởng Lutnick đã trích dẫn cơ chế nhập cư "Thẻ bạch kim Trump" sắp ra mắt. Cơ chế này cho phép người nộp đơn xin nhập cư được cư trú tại Mỹ 270 ngày mỗi năm mà không phải nộp thuế từ thu nhập nước ngoài. Tuy vậy, họ sẽ phải đóng 15.000 USD phí xử lý hồ sơ và nộp thêm 5 triệu USD để được đảm bảo cấp quyền công dân.

"Chúng tôi có hơn 10.000 người trong danh sách chờ. Đó là khoảng 500 tỷ USD. Chúng ta còn chưa tính đến các khoản đầu tư của chính quyền liên bang", ông Lutnick thông tin.

Vào ngày 10/9, Nhà Trắng cũng tiết lộ rằng khoản tiền thưởng 5.000 USD sẽ được trích từ những cam kết đầu tư vào lĩnh vực tư nhân mà chính quyền Tổng thống Trump đã nhận được từ các doanh nghiệp. Tuy vậy, hiện chưa rõ số tiền này sẽ được chuyển thành "cổ tức" để phát cho người Mỹ như thế nào.

Nếu kế hoạch này được thực hiện, chính phủ Mỹ sẽ tốn khoảng 1.300 tỷ USD, bởi quốc gia này hiện có khoảng 258,3 triệu người trưởng thành.