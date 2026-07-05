Theo hãng tin CNN, Tổng thống Trump ngày 4/7 đã mở đầu bài phát biểu tại Quảng trường quốc gia bằng việc khẳng định thời tiết xấu không thể cản trở lễ kỷ niệm của nước Mỹ.

"Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người vì đã hành động đúng. Mọi người nên đi sơ tán khi thời tiết trở nên cực đoạn. Nhưng dù phải phát biểu trước chỉ 1 người vào lúc 4h sáng thì tôi vẫn sẽ có mặt ở đây. Không điều gì có thể ngăn cản chúng ta. Đây là một buổi tối sẽ được ghi vào lịch sử. Tôi tin đây là điều rất đặc biệt. Thậm chí còn đặc biệt hơn so với khi thời tiết đẹp", ông Trump nói.

Tổng thống Trump phát biểu kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ. Ảnh: X/@RapidResponse47

Trước đó, do ảnh hưởng của giông bão, Cơ quan Mật vụ Mỹ đã phải sơ tán khán giả và tiến hành kiểm tra an ninh lại đối với những người muốn quay trở lại Quảng trường quốc gia. Việc này khiến nhiều người gặp khó khăn trong việc di chuyển, trong khi một số khác quyết định ra về.

Tổng thống Trump sau đó giới thiệu một trong những lá cờ đầu tiên của Mỹ, nhấn mạnh lễ kỷ niệm ngày 4/7 là dịp để tôn vinh những giá trị nền tảng của đất nước.

"Lá cờ này có từ năm 1777, với 13 ngôi sao và 13 sọc tượng trưng cho 13 bang đã tuyên bố độc lập vào ngày 4/7. Trong suốt 250 năm qua, Mỹ luôn là biểu tượng cho hy vọng, cam kết, ánh sáng và niềm tự hào của các dân tộc trên thế giới. Đất nước của chúng ta đang mạnh hơn, tự do hơn, giàu có hơn, an toàn hơn và đáng tự hào hơn bao giờ hết", ông Trump cho biết.

Trình diễn pháo hoa tại Quảng trường Quốc gia ở thủ đô Washington. Video: NYT

Tiếp nối bài phát biểu, nhà lãnh đạo Mỹ kêu gọi quốc hội nước này thông qua dự luật cải cách bầu cử "SAVE America Act", cho rằng đây là bước đi cần thiết để bảo đảm tính minh bạch của các cuộc bầu cử. "Sẽ không còn bỏ phiếu qua thư, ngoại trừ các trường hợp bệnh tật, khuyết tật, phục vụ quân đội hoặc đi công tác. Sẽ không còn gian lận bầu cử nữa, mọi thứ rất đơn giản", ông Trump giải thích.

Trong phần còn lại của bài phát biểu, Tổng thống Trump đã dành thời gian để vinh danh các cựu binh Mỹ, các nhà du hành vũ trụ và những nhân vật có đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Sau bài phát biểu dài khoảng 35 phút của lãnh đạo Nhà Trắng, những người có mặt tại Quảng trường quốc gia đã được chiêm ngưỡng một màn trình diễn pháo hoa hoành tráng.

"Thế giới đã chứng kiến những đế chế hùng mạnh, những vương quốc rộng lớn, các quốc gia quyền lực, tất cả đều lần lượt xuất hiện rồi biến mất. Tuy nhiên, sau 250 năm, nền Cộng hòa Mỹ vẫn hiên ngang và vững mạnh", ông Trump khép lại bài phát biểu.