Hãng thông tấn Yonhap ngày 9/5 đưa tin, Tổng thống Donald Trump mới đây đã thông báo về việc Mỹ và Hàn Quốc đạt được thỏa thuận thúc đẩy hợp tác đóng tàu theo khuôn khổ hiệp định thương mại và đầu tư song phương được ký trước đó.

"Theo biên bản ghi nhớ, Hàn Quốc dự kiến đầu tư khoảng 150 tỷ USD vào lĩnh vực đóng tàu tại Mỹ. Số tiền này nằm trong tổng cam kết đầu tư 350 tỷ USD vào nền kinh tế Mỹ, với mức trần giải ngân hàng năm là 20 tỷ USD. Seoul khẳng định sẽ hỗ trợ phục hồi ngành công nghiệp đóng tàu của Washington", Yonhap cho biết.

Trong thông báo của mình, Tổng thống Trump cũng bình luận về vụ tàu chở hàng của Hàn Quốc bốc cháy ở eo biển Hormuz. "Tôi yêu Hàn Quốc. Tiếc là một con tàu của họ đã bị tấn công vì hành động đơn lẻ. Đã đến lúc Seoul tham gia nỗ lực bảo vệ eo biển Hormuz", ông Trump kêu gọi.

Theo giới quan sát, phát biểu trên đã cho thấy sự thay đổi trong giọng điệu của ông Trump với Seoul. Trước đó, nhà lãnh đạo Mỹ từng công khai chỉ trích Hàn Quốc và một số đồng minh vì không hỗ trợ chiến dịch quân sự của Washington tại Trung Đông.

"Hàn Quốc đang không hỗ trợ nhiều cho Mỹ, dù chúng tôi vẫn duy trì lực lượng lớn tại nước này. Cần nhấn mạnh rằng Hàn Quốc ở ngay sát một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân", ông Trump nói hồi tháng 4.