Theo đài CNN, trong phán quyết được thông qua với 2 phiếu ủng hộ và 1 phiếu chống hôm 7/5, hội đồng thẩm phán tại Tòa án Thương mại quốc tế Mỹ nhận thấy chính quyền Tổng thống Trump thiếu cơ sở để ban hành chính sách thuế quan mới theo luật thương mại năm 1974, vốn được gọi là Điều khoản 122.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EPA

Điều khoản 122 cho phép tổng thống áp đặt mức thuế quan lên đến 15% đối với tất cả các mặt hàng nhập khẩu vào Mỹ mà không cần sự chấp thuận của quốc hội nước này nếu đáp ứng một số tiêu chí nhất định. Tuy nhiên, các thẩm phán của Tòa án Thương mại quốc tế Mỹ cho rằng lập luận của chính quyền về việc áp thuế trong trường hợp này "không đủ thuyết phục".

Chính quyền Trump bắt đầu ban hành mức thuế 10% toàn cầu, có hiệu lực từ ngày 24/2 sau khi Tòa án Tối cao Mỹ hồi đầu năm nay ra phán quyết khẳng định việc triển khai các mức thuế nhập khẩu cao hơn là bất hợp pháp.

Phán quyết ngày 7/5 của Tòa Thương mại quốc tế Mỹ yêu cầu chính quyền Trump ngừng thu các khoản thuế này từ các nguyên đơn và hoàn trả các khoản thu trước đó.

Mặc dù phán quyết chỉ áp dụng đối với các nguyên đơn khởi kiện chính phủ liên bang Mỹ là 2 doanh nghiệp cùng tiểu bang Washington và mức thuế quan 10% vẫn có thể tiếp tục được áp dụng cho tất cả các nhà nhập khẩu khác ngoài các nguyên đơn cho đến tháng 7, nhưng đây được coi là một bước thụt lùi lớn đối với chính quyền Trump và khả năng ban hành chính sách thuế quan mới của họ.

Nhà Trắng hiện vẫn chưa lên tiếng phản hồi yêu cầu bình luận về sự việc. Tuy nhiên, chính quyền Trump dự kiến sẽ kháng cáo phán quyết của Tòa Thương mại quốc tế Mỹ.