Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EFE/EPA

Theo hãng tin CNN, trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 23/2, ông Trump viết: "Bất kỳ quốc gia nào muốn toan tính dựa vào phán quyết nực cười của Tòa án Tối cao, đặc biệt là những nước đã trục lợi từ Mỹ trong nhiều năm, thậm chí là nhiều thập niên, sẽ phải đối mặt với mức thuế cao hơn, tồi tệ hơn nhiều mức mà họ mới đồng ý".

Hãng tin BBC cho hay lời đe dọa trên được đưa ra khi các quốc gia trên thế giới cho biết đang đánh giá những loại thuế nào và thỏa thuận thương mại nào sẽ được giữ nguyên sau phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ. Tòa án đã bác bỏ phần lớn các loại thuế do ông Trump áp đặt năm ngoái.

Liên minh châu Âu (EU) ngày 23/2 tuyên bố sẽ tạm dừng việc phê chuẩn thỏa thuận đạt được vào mùa hè với Mỹ. Ấn Độ cũng thông báo sẽ hoãn các cuộc đàm phán đã được lên lịch trước đó để hoàn tất một thỏa thuận gần đây.

Tuy nhiên, Nhà Trắng khẳng định cách tiếp cận thương mại của chính quyền Tổng thống Trump sẽ không thay đổi do phán quyết khi họ chuyển sang sử dụng các luật khác để áp đặt thuế quan. Ngày 20/2, ông Trump đã viện dẫn Điều 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974, với nội dung cho phép Tổng thống áp đặt thuế quan trong 150 ngày mà không cần sự chấp thuận của quốc hội. Tổng thống Mỹ cũng yêu cầu các quan chức bắt đầu điều tra theo Điều 301 của một đạo luật thương mại riêng rẽ, vốn cho phép lãnh đạo Nhà Trắng áp đặt thuế quan để đáp trả các hành vi thương mại không công bằng.

Các mức thuế mới dự kiến ​​sẽ được áp dụng song song với các mức thuế đã được ông Trump công bố trước đó đối với những mặt hàng cụ thể như thép, nhôm và ô tô, vốn không bị ảnh hưởng bởi phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ.