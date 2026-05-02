Theo tờ Politico, Tổng thống Trump ngày 1/5 tuyên bố sẽ tăng thuế với ôtô và xe tải của EU lên 25%, khẳng định động thái này sẽ buộc các nhà sản xuất ôtô châu Âu phải chuyển nhà máy sang Mỹ.

"Do EU không tuân thủ đầy đủ thỏa thuận thương mại mà chúng tôi đã thống nhất, tôi sẽ tăng thuế áp lên ôtô và xe tải của liên minh nhập vào Mỹ từ tuần tới. Mức thuế sẽ được tăng lên 25%, đó là hàng tỷ USD đổ vào Mỹ và điều đó sẽ buộc họ phải chuyển đổi dây chuyền sản xuất nhanh hơn", ông Trump cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Trong tuyên bố của mình, Tổng thống Mỹ không nêu rõ EU đã không thực hiện thỏa thuận thương mại ở điểm nào cũng như không đưa ra lý do cụ thể hơn cho kế hoạch tăng thuế. Thỏa thuận ký kết vào mùa hè năm ngoái giữa Mỹ và EU đã ấn định mức thuế của Washington đối với ôtô và linh kiện từ EU ở mức 15%, thấp hơn so với mức thuế 25% do ông Trump triển khai với nhiều đối tác thương mại khác của Mỹ.

Động thái của Mỹ được đưa ra chỉ một ngày sau khi ông Trump tiếp tục chỉ trích Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Nhà lãnh đạo Mỹ nói ông Merz nên tập trung chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine thay vì "can thiệp" vào vấn đề Iran. Theo giới quan sát, Đức có khả năng chịu tác động nặng nề nếu thuế đối với ôtô và linh kiện tăng mạnh, do nước này chiếm tỉ trọng lớn trong xuất khẩu ôtô của EU.

Ngược lại, EU đã lên tiếng phản đối, đồng thời cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả chính sách thuế quan mới của chính quyền Trump. "Chúng tôi vẫn hoàn toàn cam kết đối với một mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương ổn định, cùng có lợi. Nhưng Nếu Mỹ thực hiện các biện pháp không phù hợp với tuyên bố chung, chúng tôi sẽ để ngỏ mọi lựa chọn nhằm bảo vệ lợi ích của EU", phát ngôn viên của liên minh nhấn mạnh.

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban thương mại quốc tế của Nghị viện châu Âu Bernd Lange cho rằng việc tăng thuế "không phải là cách để đối xử với các đối tác thân thiết". "Ở tình huống hiện tại, chúng ta chỉ có thể đáp trả với sự rõ ràng và kiên quyết nhất, dựa trên sức mạnh vị thế của EU", ông Lange tuyên bố.