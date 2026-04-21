Tờ New York Times (NYT) ngày 20/4 đưa tin, chính quyền Trump hiện đã bắt đầu triển khai một cơ chế mang tên CAPE để hoàn trả tiền cho các doanh nghiệp Mỹ bị ảnh hưởng vì chính sách thuế quan trước đó.

Cơ chế hoàn tiền CAPE do Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ đưa ra nhằm đơn giản hóa quy trình vốn rất phức tạp. Thay vì xử lý từng lô hàng riêng lẻ, hệ thống cho phép thanh toán hoàn trả theo hình thức gộp và điện tử, giúp doanh nghiệp có thể nhận lại tiền nhanh hơn.

Tòa án Tối cao Mỹ đã bác bỏ các mức thuế quan do Tổng thống Donald Trump áp đặt. Ảnh: NYT

Tuy vậy, đây mới chỉ là giai đoạn đầu triển khai nên phạm vi áp dụng còn khá hạn chế. Không phải tất cả nhà nhập khẩu hay mọi loại thuế đều đủ điều kiện ngay lập tức và cơ quan chức năng cũng chưa nói rõ khi nào hệ thống sẽ mở rộng hoàn toàn.

"Động thái trên diễn ra sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ các mức thuế quan của Tổng thống Trump, cho rằng ông đã vượt quyền khi sử dụng Đạo luật Quyền hạn kinh tế khẩn cấp quốc tế (IEEPA). Tính đến tháng 3, chính phủ Mỹ ước tính đã thu được 166 tỷ USD tiền thuế quan", tờ NYT cho biết.

Trên thực tế, chính quyền Trump đã cố gắng tìm cách trì hoãn việc hoàn thuế, nhưng Tòa Thương mại quốc tế sau đó đã yêu cầu Washington phải bắt đầu quá trình hoàn trả.