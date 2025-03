Đoàn Nga rời cuộc đàm phán. Video: Sputnik

Theo RT, một tuyên bố chung sau cuộc hội đàm dự kiến sẽ được công bố vào ngày 25/3. Bộ Ngoại giao Nga đã công bố một video ngắn cho thấy đoàn đàm phán của nước này rời khỏi nơi diễn ra đối thoại với các đại diện Mỹ.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết: "Các cuộc tham vấn Nga - Mỹ đã kết thúc" và không cung cấp thêm bất kỳ thông tin chi tiết nào. Grigory Karasin, nhà ngoại giao kỳ cựu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Quan hệ quốc tế của Quốc hội Nga và cũng là một thành viên của phái đoàn đàm phán Nga, đã mô tả các cuộc thương lượng tại Riyadh hôm 24/3 là "sáng tạo" nhưng cũng "mang tính kỹ thuật".

Trong giờ nghỉ giải lao, ông Karasin nói với các phóng viên: "Không phải cuộc đàm phán nào cũng đạt được thỏa thuận hay đi tới một văn bản. Điều quan trọng là duy trì liên lạc và hiểu lập trường của nhau. Về vấn đề này, chúng tôi đã thành công".

Trước đó, Dmitry Peskov, người phát ngôn của Tổng thống Nga Putin cho hay, các đại diện 2 nước không có kế hoạch ký bất cứ tài liệu nào sau cuộc đàm phán.

Cuộc đối thoại Nga - Mỹ lần này xoay quanh vấn đề an ninh hàng hải ở Biển Đen và triển vọng khôi phục Sáng kiến Biển Đen, thường được gọi là "thỏa thuận ngũ cốc". Nga đã rút khỏi thỏa thuận này vào tháng 7/2023, với lý do phương Tây không thực hiện nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận.

Phái đoàn Nga tham gia đàm phán do ông Karasin và ông Sergey Beseda, Cố vấn của Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang dẫn đầu. Phái đoàn Mỹ do ông Andrew Peek, Giám đốc cấp cao của Hội đồng An ninh quốc gia Nhà Trắng và ông Michael Anton, một quan chức ngoại giao cấp cao dẫn đầu. Các trợ lý của đặc phái viên về Ukraine Keith Kellogg và Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Waltz cũng tham gia sự kiện.

Nga hạ thấp kỳ vọng của Mỹ về việc ngừng bắn với Ukraine vào lễ Phục sinh Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump dường như bất đồng quan điểm về các cuộc đàm phán hòa bình khi các phái đoàn của 2 nước chuẩn bị thảo luận về khả năng ngừng bắn ở Ukraine.