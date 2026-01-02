Trong cuộc phỏng vấn được tờ Wall Street Journal đăng hôm 1/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ ông mỗi ngày sử dụng khoảng 325 mg aspirin để phòng ngừa bệnh tim mạch. “Họ nói thuốc aspirin có công dụng làm loãng máu, và tôi thì không muốn dòng máu đặc quánh chảy vào tim mình. Tôi muốn dòng máu loãng dễ lưu thông qua tim của mình”.

Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Được biết, liệu pháp dùng aspirin hàng ngày đôi khi được khuyến cáo nhằm ngăn ngừa đau tim hoặc đột quỵ, nhất là ở người lớn tuổi. Tuy nhiên, theo thông tin được Trung tâm y tế Mayo Clinic ở Mỹ công bố thì mỗi liều aspirin thông thường sẽ rơi vào khoảng 75mg.

Như vậy, với 325 mg aspirin/ngày, ông Trump đang dùng liều lượng nhiều gấp 4 lần thông thường. “Các bác sĩ muốn tôi dùng liều lượng ít hơn, nhưng tôi đã sử dụng liều lớn hơn trong nhiều năm rồi”, ông chủ Nhà Trắng nói thêm.

Ông Trump trong cuộc phỏng vấn cũng phủ nhận mắc bất kỳ bệnh tật nào và khẳng định sức khỏe của ông “hoàn hảo”, đồng thời bác bỏ việc bản thân ngủ gật trong các cuộc họp. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, các kênh truyền thông đã tạo ra nhiều tin đồn sai sự thật. “Đôi khi họ chụp ảnh tôi chớp mắt, và họ có được khoảnh khắc đó”.

Theo trang thông tấn Al Jazeera, ông Trump, 79 tuổi, là người cao tuổi thứ hai từng giữ chức Tổng thống Mỹ, sau người tiền nhiệm Joe Biden. Kể từ khi nhậm chức nhiệm kỳ 2 vào đầu năm ngoái, ông Trump nhiều lần bị chụp khoảnh khắc nhắm mắt dường như ngủ gật trong một số lần xuất hiện công khai. Ngoài ra, một số ảnh chụp cận bàn tay của ông cũng cho thấy có nhiều mảng trang điểm dày.