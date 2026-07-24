Tờ báo Independent của Anh đưa tin, khi tham dự một sự kiện được tổ chức hôm 23/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố việc trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển nhanh chóng “là điều lớn nhất mà bất kỳ ai từng chứng kiến” và khẳng định Washington đang dẫn trước Trung Quốc trong cuộc đua về AI.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Cũng tại sự kiện trên, ông Trump đã tiết lộ thông tin về thời điểm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công du Mỹ và một phần nội dung mà hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận. “Chủ tịch Tập sẽ đến vào ngày 24/9. Chúng tôi đã thảo luận về điều đó (AI) khi tôi ở Bắc Kinh và chúng tôi sẽ thảo luận lại về nó”, ông Trump phát biểu.

Theo hãng thông tấn RBC, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị ngày 22/7 đã gặp mặt bên lề hội nghị tổ chức tại thủ đô Manila, Philippines và thảo luận về nhu cầu xác định những lĩnh vực hợp tác để tạo tiền đề cho một “chuyến thăm rất tích cực”.

Hồi tháng 5, Tổng thống Trump đã đến thăm Trung Quốc và có một số cuộc hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình. Ông Trump sau đó mô tả các cuộc thảo luận với ông Tập “vô cùng tích cực, hiệu quả” và chính thức gửi lời mời vợ chồng ông Tập thăm Nhà Trắng.