Theo hãng tin Sina, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới thăm đền Thiên Đàn ở Bắc Kinh vào khoảng 13h hôm nay (14/5). Thiên Đàn là một công trình to lớn có giá trị văn hóa cao, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa của thế giới.

Tại đây, hai nhà lãnh đạo đã cùng chụp ảnh trước Điện Kỳ Niên, công trình nổi tiếng nhất tại Thiên Đàn, thường được các hoàng đế triều Minh và triều Thanh dùng để cầu nguyện cho mùa màng bội thu.

"Công trình này rất đẹp. Thật đáng kinh ngạc. Trung Quốc rất đẹp", Tổng thống Trump nói khi chụp ảnh cùng Chủ tịch Tập Cận Bình.

Khi được một phóng viên hỏi về cuộc hội đàm ở Đại lễ đường Nhân dân, nhà lãnh đạo Mỹ đáp: "Tuyệt vời".

Sau khi kết thúc phần chụp ảnh, hai nhà lãnh đạo cùng các phái đoàn Mỹ và Trung Quốc đã bước vào bên trong điện. Các cơ quan báo chí sau đó đã được yêu cầu rời khỏi khuôn viên của địa điểm lịch sử này.

Trong tối ngày 14/5, ông Trump sẽ tham dự tiệc chiêu đãi cấp nhà nước do ông Tập chủ trì. Tới ngày 15/5, hai nguyên thủ sẽ cùng dự tiệc trà trước khi ông Trump trở về Mỹ.