Video: CCTV/The Paper

Trang The Paper đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump sáng 15/5 đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi tới thăm Trung Nam Hải, khu phức hợp dành cho lãnh đạo cấp cao của “quốc gia tỷ dân”. Trong video do Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đăng tải, hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc vừa đi dạo vừa trò chuyện, thỉnh thoảng dừng lại để chiêm ngưỡng những cây cổ thụ tươi tốt và vườn hoa hồng.

Tại cuộc hội đàm tổ chức sau đó ở Trung Nam Hải, ông Tập nhấn mạnh chuyến công du lần này của ông Trump là một chuyến thăm lịch sử và mang tính bước ngoặt.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Trump hội đàm sáng 15/5. Ảnh: CCTV/The Paper

“Chuyến thăm lần này có lợi cho việc thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau, làm sâu sắc hơn nữa về lòng tin cũng như nâng cao lợi ích cho người dân hai nước”, nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh.

Đáp lại, Tổng thống Mỹ Trump đã gửi lời cảm ơn ông Tập vì lời mời đến Trung Nam Hải và khẳng định đây là “một chuyến thăm thành công, thu hút sự chú ý và khó quên”.

Ông Trump bày tỏ: “Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là một người bạn lâu năm của tôi và tôi rất kính trọng ông ấy… Tôi mong muốn duy trì sự giao tiếp chân thành và sâu sắc với Chủ tịch Tập Cận Bình và mong được đón tiếp ông ấy ở Washington”.