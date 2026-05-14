Theo kênh tin tức quốc tế CGTN thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình Trung ương Trung Quốc, trong cuộc hội đàm kín kéo dài khoảng 2 giờ tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh hôm nay (14/5), Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump đã trao đổi quan điểm về quan hệ hợp tác song phương cũng như nhiều vấn đề quốc tế và khu vực mà hai nước cùng quan tâm như tình hình Trung Đông, cuộc xung đột Nga - Ukraine và bán đảo Triều Tiên.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) chào đón Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh ngày 14/5. Ảnh: Xinhua

Về vấn đề Đài Loan, ông Tập nhấn mạnh đây là vấn đề quan trọng nhất trong quan hệ Trung Quốc - Mỹ. Chủ tịch Trung Quốc lưu ý nếu được xử lý đúng đắn, quan hệ song phương sẽ ổn định toàn diện. Ngược lại, hai nước sẽ có xung đột và thậm chí là mâu thuẫn, gây nguy hiểm lớn cho toàn bộ mối quan hệ. Ông Tập đồng thời kêu gọi phía Mỹ hết sức thận trọng trong việc xử lý vấn đề Đài Loan.

CGTN dẫn lời ông Tập tuyên bố bảo vệ hòa bình và ổn định eo biển là điểm chung lớn nhất giữa Trung Quốc và Mỹ.

“Hai bên nên thực hiện những đồng thuận quan trọng mà chúng ta đã đạt được và sử dụng tốt hơn các kênh liên lạc trong lĩnh vực chính trị, ngoại giao và quân sự. Hai nước cũng nên mở rộng trao đổi và hợp tác trong các lĩnh vực như kinh tế và thương mại, y tế, nông nghiệp, du lịch, giao lưu nhân dân và thực thi pháp luật”, ông Tập nói thêm.

Đáp lại, Tổng thống Mỹ Trump bày tỏ bản thân rất vinh dự được thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc. Ông Trump tin Mỹ và Trung Quốc đã duy trì liên lạc hữu nghị và đã giải quyết được nhiều vấn đề then chốt. Ông Trump ca ngợi ông Tập là “một nhà lãnh đạo vĩ đại” và Trung Quốc là “một đất nước vĩ đại”, đồng thời bày tỏ sự kính trọng sâu sắc đối với chủ tịch và người dân Trung Quốc.

Ông Trump bày tỏ mong muốn tăng cường liên lạc và hợp tác với Trung Quốc, giải quyết những khác biệt một cách đúng đắn và tạo ra mối quan hệ song phương tốt đẹp nhất trong lịch sử.

Hai nguyên thủ tới dự bữa tiệc chiêu đãi cấp nhà nước của Trung Quốc dành cho phái đoàn Mỹ/ Video: CNN

Theo hãng tin CNN, tại bữa tiệc chiêu đãi cấp nhà nước của Trung Quốc dành cho các quan chức và lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ sau cuộc hội đàm giữa hai nguyên thủ ngày 14/5, ông Trump đã nâng ly chúc mừng mối quan hệ thân thiết và mang tính lịch sử giữa hai nước. Trong bài phát biểu ngắn gọn tại sự kiện, ông Trump mô tả các cuộc thảo luận trong ngày “vô cùng tích cực, hiệu quả” và cảm ơn người đứng đầu Trung Quốc về “vinh dự lớn lao” khi được đón tiếp trang trọng.

Tổng thống Mỹ cho rằng hai nước có “nhiều điểm chung”, nhấn mạnh đến các giá trị “chăm chỉ”, “can đảm” và “thành tựu”. “Thế giới sẽ trở nên đặc biệt hơn khi hai nước chúng ta đoàn kết và sát cánh bên nhau”, ông Trump bày tỏ.

Ông Trump cũng chính thức gửi lời mời vợ chồng ông Tập thăm Washington và Nhà Trắng vào ngày 24/9 tới.