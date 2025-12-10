Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và người đứng đầu nước Mỹ Donald Trump. Ảnh: Shutterstock

Theo báo Telegraph, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể của ông Trump đã chuyển lời cảnh báo trên tới người đứng đầu Ukraine trong cuộc điện đàm kéo dài 2 giờ.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn riêng rẽ, đề cập tới nhiều vấn đề, Tổng thống Mỹ Trump tin Ukraine cuối cùng sẽ phải khuất phục trước Nga nếu không ký kết thỏa thuận. Người đứng đầu nước Mỹ nói với tạp chí Politico: "Nga đang chiếm ưu thế và luôn là như vậy. Nga lớn hơn, mạnh hơn nhiều. Tôi dành sự tín nhiệm to lớn cho người dân và quân đội Ukraine vì lòng dũng cảm, vì tinh thần chiến đấu và tất cả những điều đó. Tuy nhiên, bạn biết đấy, quy mô sẽ quyết định chiến thắng, nói chung là vậy".

Khi được hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu ông Zelensky từ chối các đề xuất mới nhất của Mỹ, ông Trump trả lời: "Ông ấy sẽ phải hành động và bắt đầu chấp nhận mọi thứ. Zelensky đang thua.”

Các quan chức Ukraine cho hay, Washington đang gây áp lực buộc Kiev phải nhượng lại lãnh thổ để đổi lấy các đảm bảo an ninh chưa xác định. Kiev muốn có sự đảm bảo tương tự như cam kết Điều 5 của Hiến chương NATO, trong đó Mỹ sẽ trợ giúp Ukraine nếu Nga thực hiện một chiến dịch quân sự mới.

Ngoài ra, thay vì một sắc lệnh hành pháp của tổng thống Mỹ, Ukraine đang tìm kiếm một thỏa thuận có thể được Quốc hội Mỹ phê chuẩn, giống hiệp định quốc phòng Mỹ - Hàn Quốc để các lãnh đạo Nhà Trắng trong tương lai không thể phớt lờ.

Giới chức châu Âu tin Kiev đang bị ép phải quyết định giữa việc chấp nhận những yêu sách lãnh thổ không thể chấp nhận được và một liên minh không thể để mất với Mỹ.