Theo tờ Politico, Tổng thống Donald Trump hôm 7/8 (giờ Mỹ) đã thông báo về việc tiếp đón Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev tại Nhà Trắng vào ngày 8/8.

"Tôi mong chờ được tiếp đón các nhà lãnh đạo Azerbaijan và Armenia tại Nhà Trắng vào ngày mai. Chúng ta sẽ tổ chức 'hội nghị thượng đỉnh hòa bình lịch sử', nhằm kết thúc cuộc xung đột kéo dài nhiều thập kỷ. Mỹ cũng sẽ ký kết các hiệp định song phương với cả hai nước để cùng nhau theo đuổi các cơ hội kinh tế, để chúng ta có thể khai thác triệt để tiềm năng của khu vực Nam Caucasus", ông Trump cho biết.

Dù Tổng thống Trump không nêu cụ thể, nhưng các quan chức Mỹ tiết lộ "chìa khóa" để hạ nhiệt căng thẳng là một thỏa thuận về hành lang trung chuyển, bao gồm việc cam kết phát triển vùng núi thuộc lãnh thổ Armenia nằm giữa Azerbaijan và vùng Nakhichevan.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Theo truyền thông Mỹ, thỏa thuận kể trên được thông qua sau khi đặc phái viên Steve Witkoff tới Azerbaijan vào đầu năm nay. Hành lang trung chuyển này dự kiến sẽ bao gồm các tuyến đường sắt, các đường ống dầu khí và đường ống cáp quang. Chính phủ Mỹ có quyền thuê và khai thác hành lang, nhưng không cần trả chi phí xây dựng.

Armenia và Azerbaijan đã vướng vào cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ nhằm tranh chấp quyền kiểm soát Nagorno-Karabakh, khu vực nằm sâu trong lãnh thổ phía tây nam của Azerbaijan, nhưng có đa số dân cư là người gốc Armenia và muốn sáp nhập vào Armenia.

Các cuộc đối thoại nhằm tìm kiếm giải pháp cho vấn đề Nagorno-Karabakh đã được tổ chức từ năm 1992, song không thể hạ nhiệt được căng thẳng. Tới năm 2020, một cuộc đối đầu quân sự lớn giữa hai bên đã nổ ra tại khu vực này trong 6 tuần, khiến hàng nghìn người thiệt mạng.