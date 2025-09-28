Theo Politico, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/9 đã thông báo về việc triển khai binh lính tới thành phố Portland - thành phố lớn nhất bang Oregon.

"Sau khi nhận được yêu cầu từ Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem, tôi đã chỉ đạo Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth điều động binh lính tới Portland để ổn định tình hình, đồng thời bảo vệ toàn bộ cơ sở của ICE đang bị tấn công bởi phong trào cánh tả Antifa và các nhóm khủng bố nội địa khác", ông Trump cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Tổng thống Trump nhấn mạnh, ông đã cho phép Lầu Năm Góc "sử dụng toàn lực nếu cần thiết", nhằm nhanh chóng lập lại trật tự. Tuy vậy, ông Trump không công bố chi tiết về quy mô của đợt triển khai, và cũng chưa rõ lực lượng Vệ binh Quốc gia hay quân đội chính quy sẽ thực hiện nhiệm vụ này.

Cách đây không lâu, ông Trump cũng cảnh báo rằng Portland đang có một số lượng lớn "thành phần quá khích và các tổ chức kích động vô chính phủ". Những động thái của ông chủ Nhà Trắng đang làm dấy lên lo ngại về mặt pháp lý, tương tự những vụ kiện đã xảy ra khi Tổng thống điều động Vệ binh Quốc gia tới Los Angeles và Washington.

Ở thời điểm hiện tại, Thị trưởng Portland Keith Wilson chưa đưa ra phản hồi chính thức về tuyên bố của Tổng thống Trump.