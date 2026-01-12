Theo Sky News, ngay sau chiến dịch tấn công và bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, ông Trump đã làm rõ ưu tiên hàng đầu là khôi phục ngành công nghiệp dầu mỏ của Venezuela. Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 3/1, ông Trump nói: "Chúng ta sẽ đưa các công ty dầu khí rất lớn của Mỹ - lớn nhất trên thế giới vào Venezuela, chi hàng tỷ USD, sửa chữa cơ sở hạ tầng dầu mỏ bị hư hỏng nặng và bắt đầu kiếm tiền cho họ".

Sau đó, Tổng thống Trump còn cho hay, Venezuela sẽ giao từ 30 triệu tới 50 triệu thùng dầu thô, trị giá khoảng 3 tỷ USD cho chính phủ Mỹ. Ngoài ra, Washington đã tịch thu 2 tàu chở dầu bị trừng phạt.

Ông Trump tuyên bố, các hoạt động mở rộng của Mỹ ở Venezuela có thể kéo dài trong chưa đầy 18 tháng. Các nhà phân tích bình luận, đây là những lời hứa lớn nhưng cần xem xét thực tế.

Dầu mỏ Venezuela. Ảnh: Sky News

Tình hình hiện tại của ngành dầu mỏ Venezuela

Trong ngắn hạn, vẫn chưa rõ 30-50 triệu thùng dầu sẽ được lấy từ đâu. Lệnh cấm xuất khẩu dầu của Mỹ với Venezuela đã gây nhiều khó khăn cho ngành công nghiệp dầu mỏ nước này.

Dữ liệu từ Kpler - nhà cung cấp dữ liệu và phân tích theo thời gian thực có quy mô toàn cầu cho thấy, hiện có khoảng 40 triệu thùng dầu của Venezuela được lưu trữ. Trong số đó 1/2 đang nằm trên các con tàu neo đậu ở ngoài khơi bờ biển Venezuela hoặc các con tàu đang tìm cách vượt qua lệnh cấm.

Một số tàu có thể tự do đi lại mà không bị cấm vận tác động, đó là tàu Mỹ. Mỹ nhập khẩu khoảng 20% sản lượng dầu của Venezuela, số dầu này do công ty Chevron của Mỹ sản xuất. Năm 2022, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden khi đó đã miễn trừ Chevron khỏi các lệnh trừng phạt.

Các chuyên gia nhận xét, về lâu dài, ngay cả khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ, tham vọng khôi phục ngành công nghiệp này trong 18 tháng là không thực tế. Bởi vì, một phần là do cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Venezuela đang trong tình trạng xuống cấp, bị tàn phá sau nhiều thập niên thiếu đầu tư.

Ông Jorge Leon, phó chủ tịch công ty phân tích hàng đầu thế giới về năng lượng Rystad Energy cho biết: "Việc khôi phục sẽ không rẻ, không nhanh và không dễ dàng". Trong trường hợp tốt nhất, giả sử chính phủ Venezuela nhanh chóng ổn định, Rystad ước tính sẽ mất từ ​​5 đến 7 năm để sản lượng tăng gấp đôi lên 2 triệu thùng dầu mỗi ngày - thấp hơn 1 triệu thùng so với mức cao nhất của đầu những năm 2000. Điều đó sẽ tiêu tốn hơn 100 tỷ USD.

Barney Gray, biên tập viên dầu thô toàn cầu tại công ty ICIS chuyên cung cấp dữ liệu, phân tích và sự kiện về các thị trường năng lượng cho biết: "Tôi nghĩ thật ngây thơ khi cho rằng chúng ta có thể quay trở lại thời kỳ sản lượng hai triệu, ba triệu thùng dầu mỗi ngày vì cơ sở hạ tầng không còn. Việc thay thế toàn bộ sẽ tốn chi phí ở mức không thể tưởng tượng nổi và đây là điều mà các tập đoàn dầu khí tư nhân lớn của Mỹ sẽ không sẵn sàng gánh chịu".

Dầu mỏ Venezuela. Ảnh: Sky News

Khai thác

Dữ liệu từ Báo cáo Số lượng Giàn khoan của Baker Hughes cho thấy, năm 2025 chỉ có hai giàn khoan đang hoạt động ở Venezuela. Kể từ năm 2019, số lượng giàn khoan ở Venezuela chỉ ở mức một con số. Mười năm trước, con số này là 67.

Ngay cả khi Venezuela có khả năng lớn hơn để khai thác dầu thì năng lực xử lý của nước này lại bị hạn chế, một phần là do dầu mỏ của nước này. Dầu từ các mỏ dầu khổng lồ ở vùng vành đai Orinoco là loại dầu thô "siêu nặng", cần được xử lý sơ bộ để chuẩn bị cho quá trình tinh chế.

Ông Clay Seigle, chuyên gia cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế cho biết, hiện có 4 đơn vị đóng vai trò then chốt trong việc làm cho dầu thô siêu nặng của Venezuela dễ xử lý hơn và sẵn sàng xuất khẩu. Tuy nhiên, hiện chỉ có 1 đơn vị hoạt động. Đơn vị duy nhất đang hoạt động này do công ty dầu khí Mỹ Chevron xây dựng và vận hành.

Lưu trữ

Do lệnh phong tỏa và trừng phạt của Mỹ, một lượng lớn dầu mỏ được sản xuất tại Venezuela đã được lưu trữ.

Công ty phân tích Kpler ước tính vào tháng 12/2025, có khoảng 22 triệu thùng dầu đang nằm trong các container lưu trữ trên khắp Venezuela, phần lớn tập trung tại khu công nghiệp José.

Venezuela có đủ các kho chứa trên đất liền để chứa khoảng 48 triệu thùng dầu nhưng không phải tất cả đều có thể sử dụng.

Kayrros, một công ty sử dụng phân tích ảnh vệ tinh để theo dõi dung lượng lưu trữ, giám sát khoảng 98% tổng số kho chứa dầu ở Venezuela cho biết, họ phát hiện ra rằng khoảng 1/3 số bể chứa dầu không được sử dụng hoặc không thể sử dụng được.

Giải quyết những thách thức do cơ sở hạ tầng xuống cấp của Venezuela gây ra sẽ đòi hỏi nguồn vốn đáng kể và các công ty dầu mỏ của Mỹ sẽ cần những đảm bảo nghiêm túc về tính hợp pháp và an ninh của các hợp đồng trước khi thực hiện loại đầu tư đó.