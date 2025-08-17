Theo báo Guardian, Chủ tịch EC Ursula von der Leyen cho biết, bà sẽ chào đón ông Zelensky tại Brussels vào cuối ngày 17/8 và cùng tham dự một cuộc họp của các nhà lãnh đạo châu Âu thuộc "Liên minh tự nguyện".

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, Thủ tướng Italia Giorgia Meloni và Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte cũng sẽ đến Washington D.C. cùng với ông Zelesnky vào ngày mai.

Tổng thống Mỹ Trump (trái) trong cuộc tiếp xúc riêng với người đồng cấp Ukraine Zelensky tại Vatican tháng 4/2025. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine.

"Liên minh tự nguyện" do Anh và Pháp thành lập sau khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Trump đe dọa rút hỗ trợ an ninh cho châu Âu. Liên minh này gồm hơn 30 quốc gia cùng hợp tác để hỗ trợ cho Ukraine.

Liên minh tự nguyện hứa sẽ bảo đảm an ninh cho Ukraine trong trường hợp Moscow và Kiev đạt được thỏa thuận. Hiện, một số quốc gia gồm cả Pháp và Anh đã cam kết cử quân đội đến Ukraine thực thi thỏa thuận tiềm năng.

Theo người phát ngôn của Thủ tướng Đức, chuyến đi của ông Merz tới Mỹ nhằm mục đích trao đổi thông tin với Tổng thống Mỹ sau khi ông Trump gặp Tổng thống Nga Putin tại Alaska hôm 15/8. Thủ tướng Merz sẽ thảo luận về các nỗ lực hòa bình với các nguyên thủ quốc gia và chính phủ, đồng thời nhấn mạnh sự quan tâm của Đức đối với một thỏa thuận hòa bình nhanh chóng ở Ukraine.

Các cuộc hội đàm dự kiến sẽ đề cập đến vấn đề đảm bảo an ninh, lãnh thổ và tiếp tục hỗ trợ Ukraine phòng thủ trước các hoạt động quân sự của Nga.

Cùng thời điểm, Văn phòng Tổng thống Pháp ra tuyên bố cho biết, các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ phối hợp với Mỹ để đạt được một nền hòa bình công bằng và lâu dài, bảo vệ các lợi ích sống còn của Ukraine và an ninh của châu Âu.