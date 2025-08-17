Ông Putin (trái) và ông Trump tại cuộc họp báo chung sau hội nghị thượng đỉnh ở Alaska ngày 15/8. Ảnh: Sputnik

Theo CNN, ông Witkoff từ chối tiết lộ thông tin chi tiết, nhưng cho biết Điện Kremlin đang chứng kiến cảnh "trao đổi đất đai" diễn ra tại các tiền tuyến, thay vì ranh giới hành chính của ít nhất một trong số 5 khu vực đã sáp nhập với Nga (gồm bán đảo Crưm, Donetsk, Kherson, Luhansk và Zaporizhzhia)P.

Phái viên của Tổng thống Mỹ nói: "Người Nga đã đưa ra một số nhượng bộ tại bàn đàm phán liên quan đến cả 5 khu vực đó" và Mỹ sẽ thảo luận với Tổng thống Ukraine Zelensky khi ông đến phòng Bầu dục của Nhà Trắng để hội đàm với ông Trump vào ngày mai (18/8).

"Hy vọng chúng tôi có thể đạt được một thỏa thuận và đưa ra một số quyết định ngay tại thời điểm đó", ông Witkoff bày tỏ. Quan chức này cho biết thêm, lập trường của Nga đã thay đổi so với các cuộc đàm phán trước, nhưng vẫn chưa đủ để đi tới một thỏa thuận hòa bình toàn diện. "Điều đó rất đáng kể nhưng không có nghĩa là đủ. Vấn đề là chúng tôi bắt đầu thấy một số sự điều chỉnh trong cách họ suy nghĩ về việc đạt được thỏa thuận hòa bình cuối cùng", ông Witkoff nhấn mạnh.

Phát viên Mỹ lưu ý, những tiến triển đáng kể trong cuộc gặp thượng đỉnh ngày 15/8 với Tổng thống Nga Putin đã khiến nhà lãnh đạo Mỹ Trump từ bỏ nỗ lực thúc đẩy một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và thay vào đó hướng tới một thỏa thuận hòa bình lớn hơn.

"Chúng tôi đã đạt được nhiều tiến triển tại cuộc gặp, có được tất cả các yếu tố cần thiết cho một thỏa thuận hòa bình mà chúng tôi, Tổng thống Trump đã chuyển sang hướng đó", ông Witkoff cho hay. Theo ông, hiện có động lực hướng tới một thỏa thuận chấm dứt giao tranh vĩnh viễn mà không cần ngừng bắn ngay lập tức.

Ông Witkoff đánh giá lập trường của Nga đã dịu hơn so với trước. "Lần đầu tiên, chúng tôi thấy sự hòa giải nhiều hơn trước đây. Điều đó thật đáng khích lệ. Bây giờ chúng ta phải xây dựng một thỏa thuận hòa bình dựa trên điều đó và chúng ta phải đạt được thỏa thuận cho người Ukraine", phát ngôn viên Mỹ nói.