Theo đài CNN và hãng tin TASS, trả lời phỏng vấn của kênh ABC News hôm 17/8, ông Rubio đã bác bỏ những lời chỉ trích về việc Mỹ tiếp đón Tổng thống Nga tại Anchorage, bang Alaska, bao gồm cả việc trải thảm đỏ và điều chiến đấu cơ bay qua. Quan chức này tái khẳng định, việc tiếp xúc với ông Putin là cần thiết để chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Ông Rubio phát biểu: "Tổng thống Nga Putin sở hữu kho vũ khí hạt nhân chiến thuật lớn nhất thế giới và kho vũ khí hạt nhân chiến lược lớn thứ 2 thế giới. Ông ấy đã có vị thế trên trường quốc tế rồi. Khi tôi nghe thấy mọi người nói 'Ồ, điều đó đã nâng tầm ông Putin lên'. Vâng, tất cả những gì truyền thông làm là nói về ông Putin trong 4 hoặc 5 năm qua. Điều đó có nghĩa, nếu không đàm phán với ông Putin, bạn sẽ không có một thỏa thuận hòa bình và không thể chấm dứt xung đột giữa Nga - Ukraine. Đó là lẽ thường tình, tôi thậm chí không cần phải nói điều đó".

Mỹ trải thảm đỏ đón Tổng thống Nga Putin tới Anchorage. Video: NBC News

Đề cập tới sức ép kinh tế, ông Rubio đã hạ thấp tác động tiềm tàng của các lệnh trừng phạt trong việc buộc Nga phải đồng ý ngừng bắn. Ngoại trưởng Mỹ cho hay, Tổng thống Donald Trump đã rút lại lời đe dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt mới chống Moscow, với hy vọng đạt được một thỏa thuận hòa bình.

"Tôi không nghĩ các lệnh trừng phạt mới đối với Nga sẽ buộc ông Putin phải chấp nhận ngừng bắn. Nga đã chịu các lệnh trừng phạt rất nghiêm khắc".

Cảnh báo ngầm Ukraine

Ngoại trưởng Rubio cho hay, Mỹ không có ý định ép buộc Ukraine ký kết thỏa thuận hòa bình với Nga, nhưng Kiev cần nhận ra xung đột "sẽ trở nên tồi tệ hơn" nếu không được giải quyết ngay bây giờ.

Ngoại trưởng Mỹ. Ảnh: EPA

Phát biểu trên đài CBS News hôm 17/8, ông Rubio tuyên bố: "Không có điều kiện nào có thể áp đặt lên Ukraine... Cuối cùng, quyết định có chấp nhận một thỏa thuận với Nga hay không tùy thuộc vào người Ukraine. Tuy nhiên, rõ ràng là sau 3,5 năm, cuộc xung đột đang trở nên tồi tệ hơn. Tình hình sẽ không tốt hơn... mà sẽ tồi tệ hơn".

Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ khẳng định, để chấm dứt đổ máu, cả Ukraine lẫn Nga sẽ phải nhượng bộ và cả 2 bên nên kỳ vọng sẽ nhận được điều gì đó từ việc này. Ông Rubio thừa nhận đó là một điều khó thực hiện và một số người có thể thấy những nhượng bộ cần thiết là "bất khả thi". Ngoại trưởng Mỹ kết luận: "Có những thứ Nga muốn nhưng không thể có được và Ukraine cũng vậy".

Phát biểu với Fox News sau hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Putin ngày 15/8, Tổng thống Mỹ Trump cho biết, ông sẽ khuyên Tổng thống Ukraine Zelensky "thỏa thuận" với Nga.