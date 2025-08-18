(Từ trái qua phải) Tổng thống Ukraine Zelensky, Tổng thống Pháp Macron và Thủ tướng Anh Starmer. Ảnh: EPA/EFE

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu (EC) Ursula von der Leyen thông báo, bà sẽ tham gia cuộc gặp "theo yêu cầu của Tổng thống Zelensky", đồng thời cho biết thêm rằng bà và các nhà lãnh đạo châu Âu khác sẽ họp tại Nhà Trắng vào ngày 18/8.

Tham gia cuộc gặp giữa ông Trump và ông Zelensky còn có Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Italia Giorgia Meloni, Tổng thư ký NATO Mark Rutte và Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb.

Tình bạn giữa ông Stubb và ông Trump được cho nảy nở do cả hai đều thích chơi golf và gặp nhau trong một giải đấu ở Mar-a-Lago hồi tháng 3. Trước đó, ông Stubb từng nói, ông Trump là người duy nhất có thể làm trung gian hòa giải cho một thỏa thuận hòa bình và Tổng thống Mỹ đương nhiệm là người Tổng thống Nga "phải e ngại".

Theo nhận định của hãng tin Sky News, việc mời một nhóm lãnh đạo châu Âu đi cùng tới Mỹ có thể là nỗ lực của Tổng thống Ukraine Zelensky nhằm ngăn chặn việc tái diễn một vụ đối đầu tai tiếng. Hồi tháng 2, cuộc gặp giữa ông Zelensky và ông Trump cùng Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã biến thành khẩu chiến công khai. Ông Vance khi đó chỉ trích nhà lãnh đạo Ukraine không biết ơn sự giúp đỡ của Mỹ ngay trước mặt giới truyền thông. Cuộc tiếp xúc kết thúc bằng việc ông Zelensky rời Nhà Trắng sớm hơn dự kiến.

Khi hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ diễn ra hôm 15/8, ông Trump đã trải thảm đỏ đón ông Putin và thậm chí còn mời nhà lãnh đạo Nga đi cùng trên chiếc xe "Quái thú" của mình. Phóng viên Martha Kelner của Sky News cho rằng, ông Zelensky sẽ không được chào đón nồng nhiệt như vậy và sẽ không có thảm đỏ hay máy bay chiến đấu lượn qua cũng như không có các tràng pháo tay đón mừng.

Tuy nhiên, với sự có mặt của các nhà lãnh đạo châu Âu, cuộc gặp Trump - Zelensky sẽ có thể cởi mở hơn. Ngoài ra, sự hiện diện của các nhà lãnh đạo châu Âu với tư cách trung gian hòa giải có thể giúp ngăn chặn cuộc đụng độ ở phòng Bầu dục tái diễn.

Tướng Pháp đã nghỉ hưu Dominique Trinquand, cựu lãnh đạo phái đoàn quân sự của Pháp tại Liên Hợp Quốc cho biết, các nhà lãnh đạo châu Âu rất lo sợ viễn cảnh khẩu chiến giữa ông Zelensky và giới lãnh đạo Mỹ sẽ lặp lại. Vì vậy, họ muốn ủng hộ Tổng thống Ukraine đến cùng.