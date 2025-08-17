Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn CNN hôm 16/8 (giờ Mỹ), một nguồn tin giấu tên tiết lộ, trong cuộc điện đàm với nhiều nhà lãnh đạo châu Âu sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga ở Alaska ngày 15/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ mong muốn “tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky ngay trong tuần tới”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

“Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn sắp xếp một cuộc họp 3 bên với các nhà lãnh đạo Nga và Ukraine vào ngày 22/8 tới, với điều kiện là cuộc gặp ngày 18/8 giữa lãnh đạo Nhà Trắng và Tổng thống Ukraine Zelensky diễn ra tốt đẹp”, nguồn tin cho hay.

Theo tờ Kyiv Independent của Ukraine, trong bài đăng trên mạng xã hội Telegram sau đó cùng ngày, Tổng thống Zelensky khẳng định bản thân đã được ông Trump thông báo về “những điểm chính” trong cuộc đối thoại giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ ở Alaska, đồng thời ủng hộ ý tưởng về việc sớm tổ chức một hội nghị 3 bên.

Ông Zelensky viết: “Chúng tôi ủng hộ đề xuất của Tổng thống Mỹ Trump về một hội nghị 3 bên giữa Ukraine - Mỹ - Nga. Chúng tôi cần nhấn mạnh rằng các vấn đề then chốt có thể được thảo luận ở cấp lãnh đạo và hình thức họp 3 bên phù hợp với điều này”.

Hiện chính quyền Moscow chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.