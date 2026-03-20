Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EPA

Tờ Time dẫn lời ông Trump nói với các phóng viên hôm 19/3: "Tôi không đưa quân tới bất cứ đâu. Nếu có, chắc chắn tôi sẽ không nói với các bạn... nhưng tôi không điều động quân đội. Chúng tôi sẽ làm điều đó khi nào thấy cần thiết".

Ông Trump tuyên bố như vậy trong bối cảnh Mỹ đang cân nhắc xem nên làm đến mức nào để xóa sổ chương trình vũ khí của Iran, gồm cả việc thu giữ vật liệu hạt nhân của Iran được cho là vẫn còn bị chôn vùi dưới đống đổ nát dù trước đó ông tuyên bố chiến dịch quân sự hồi hè năm ngoái của Mỹ đã “xóa sổ” khả năng hạt nhân của Iran.

Trước đó, truyền thông Mỹ dẫn lời 3 quan chức trong chính quyền của ông Trump cho hay, Mỹ đang xem xét triển khai hàng nghìn binh sĩ tới Trung Đông để tăng cường chiến dịch chống Iran.

Theo Tổng thống Trump, quân đội Mỹ đã gây thiệt hại nặng nề cho Iran. “Chúng tôi đã xóa sổ gần như mọi thứ có thể, bao gồm cả giới lãnh đạo... và hải quân, không quân cũng như hệ thống phòng không của Iran đã bị phá hủy. Quân Mỹ đang bay đến bất cứ nơi nào chúng tôi muốn… thậm chí không ai bắn vào chúng tôi".

Ông Trump khẳng định, Washington sẽ hành động để ổn định thị trường năng lượng toàn cầu. “Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để giữ giá dầu ổn định”.

Nhà lãnh đạo này cũng xác nhận ông có thể sẽ đề nghị tăng ngân sách cho Lầu Năm Góc thêm 200 tỷ USD vì đó là "cái giá nhỏ phải trả" để đảm bảo quân đội có đủ mọi thứ cần thiết để thực hiện chiến dịch chống Iran. “Chúng ta muốn ở trong tình trạng tốt nhất, tốt nhất từ ​​trước đến nay... Đó là cái giá nhỏ phải trả để đảm bảo chúng ta luôn ở vị trí hàng đầu".

Ông Trump không nêu cụ thể về việc Lầu Năm Góc cần khoản tiền 200 tỷ USD để làm gì, chỉ nói rằng ông muốn đảm bảo quân đội có “lượng đạn dược khổng lồ”. Tuy nhiên, ông phủ nhận việc Mỹ đang thiếu bất kỳ loại vũ khí nào, lập luận rằng chính quyền đang “thận trọng” trong chi tiêu.

Người đứng đầu nước Mỹ nói: “Chúng tôi đang yêu cầu cấp thêm ngân sách cho Lầu Năm Góc vì nhiều lý do, thậm chí vượt ra ngoài những gì chúng ta đang nói đến ở Iran".

Căng thẳng khu vực đã leo thang kể từ khi Israel và Mỹ cùng phát động các cuộc tấn công nhằm vào Iran vào ngày 28/2, khiến hơn 1.300 người thiệt mạng, trong đó có lãnh tụ tối cao lúc bấy giờ là Ali Khamenei. Iran đã trả đũa bằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhắm vào Israel, cùng với Jordan, Iraq và các nước vùng Vịnh. Tehran tuyên bố các cuộc tấn công này nhắm vào “mục tiêu của Mỹ” trong khu vực.