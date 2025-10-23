Theo báo Guardian, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/10 đã đưa ra những bình luận về thông tin ông muốn Bộ Tư pháp Mỹ bồi thường 230 triệu USD vì các cuộc điều tra trong quá khứ.

"Con số 230 triệu USD mà báo chí đề cập có thể là đúng. Nếu tính tới những cuộc điều tra tôi đã phải trải qua, Bộ Tư pháp nợ tôi khá nhiều tiền. Điều thú vị nhất là tôi có quyền quyết định sẽ trả cho mình bao nhiêu tiền, như thể tôi đang kiện chính mình vậy", ông Trump cho biết.

Tổng thống Mỹ khẳng định, các đơn khiếu nại của ông đều được nộp theo đúng thủ tục hành chính, đồng thời tiết lộ ông có thể dùng số tiền bồi thường cho mục đích từ thiện hoặc xây dựng phòng khiêu vũ mới tại Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Theo truyền thông Mỹ, các đơn khiếu nại của Tổng thống Trump được nộp theo Đạo luật Khiếu nại dân sự liên bang năm 1946, cho phép công dân yêu cầu bồi thường nếu bị nhân viên chính phủ gây thiệt hại sai trái. Thông thường, quá trình này do các quan chức chuyên môn của Bộ Tư pháp xử lý, tách biệt khỏi mọi can thiệp chính trị.

Tuy vậy, tờ New York Times tiết lộ, các quan chức do Tổng thống Mỹ bổ nhiệm, trong đó bao gồm Thứ trưởng Bộ Tư pháp Todd Blanche, người từng làm luật sư cho ông Trump, sẽ xử lý một thỏa thuận bồi thường tiềm năng.

Đơn khiếu nại đầu tiên của ông Trump được nộp vào năm 2023, liên quan đến cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ về nghi vấn tồn tại sự can thiệp từ nước ngoài vào chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016. Đơn khiếu nại thứ 2 do đội ngũ của ông Trump nộp vào năm 2024, cáo buộc Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) có nhiều sai phạm khi tiến hành lục soát khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông vào năm 2022.