Hãng thông tấn CNN đưa tin, ảnh được chụp vào khoảng 10h giờ địa phương sáng 8/4, chỉ vài tiếng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Mỹ và Iran ngừng bắn 2 tuần.

Theo một số quan chức tại các quốc gia Vùng Vịnh, thỏa thuận ngừng bắn mất vài giờ mới có hiệu lực. Tin từ Ảrập Xêút cho biết, vào chiều và đêm 8/4, nước này không ghi nhận thêm bất kỳ cuộc tấn công nào bằng tên lửa hay máy bay không người lái (UAV) từ phía Iran.

Cơ sở Abqaiq của Aramco là nhà máy có hoạt động ổn định dầu thô lớn nhất thế giới, cung cấp khoảng 5% nguồn cung dầu mỏ toàn cầu. Cơ sở này xử lý dầu thô chua và chế biến thành dầu thô ngọt, rồi vận chuyển đến cả bờ biển phía đông và phía tây của Ảrập Xêút thông qua đường ống dẫn dầu Đông - Tây.

Đường ống dẫn dầu Đông - Tây là một trong 2 đường ống trong khu vực đi vòng qua eo biển Hormuz. Đường ống này vận chuyển dầu thô khắp Ảrập Xêút, nối liền mỏ dầu Abqaiq gần bờ biển phía đông vịnh với cảng Yanbu trên Biển Đỏ và là một phần quan trọng trong hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của quốc gia này kể từ khi eo biển Hormuz đóng cửa. Đường ống này đang chuyển hướng khoảng 7 triệu thùng dầu mỗi ngày.

Aramco sử dụng khoảng 2 triệu thùng dầu/ngày từ công suất của đường ống dẫn dầu Đông - Tây cho thị trường nội địa, để lại khoảng 5 triệu thùng/ngày cho xuất khẩu. Đường ống đã giúp Ảrập Xêút trở thành bên hưởng lợi tương đối từ việc đóng cửa eo biển.