Ông Trương Cảnh Tuyên từng giữ chức Chủ tịch UBND TP Cần Thơ. Sau khi hợp nhất tỉnh/thành, ông Tuyên làm Phó Bí thư Thành ủy và đến nay được HĐND bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Cần Thơ
Chiều 3/10, tại kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề), các đại biểu HĐND TP Cần Thơ đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đối với ông Trần Văn Lâu.
Ông Trần Văn Lâu đã được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030.
Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Cần Thơ với kết quả 133/133 phiếu đồng ý.
Hồi tháng 2, ông Trương Cảnh Tuyên từng được HĐND TP Cần Thơ bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Cần Thơ. Sau khi TP Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang hợp nhất thành TP Cần Thơ mới, ông Tuyên giữ chức Phó Bí thư Thành ủy.
Đến nay, ông Trương Cảnh Tuyên được bầu làm Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trương Cảnh Tuyên hứa sẽ phát huy những thành quả, học hỏi những kinh nghiệm quý báu của các lãnh đạo UBND TP tiền nhiệm, nỗ lực hết mình, tận tâm, tận lực, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu về mọi mặt.
Bản thân ông quyết tâm thực hiện đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn được giao; chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện tốt mọi nhiệm vụ. Ông sẽ cùng với tập thể UBND TP Cần Thơ tập trung ổn định tổ chức bộ máy hành chính nhà nước theo mô hình chính quyền 2 cấp, đảm bảo thông suốt, kịp thời, nhanh chóng, hiệu quả. Trong năm 2025 sẽ tập trung chỉ đạo hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ trong năm, nghiên cứu, đề xuất giải pháp tháo gỡ những điểm nghẽn còn tồn tại để giải phóng nguồn lực.
Ông Trương Cảnh Tuyên sinh năm 1969, quê ở tỉnh Thanh Hóa. Ông Tuyên có trình độ thạc sĩ kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.
Ông Tuyên từng làm Chánh văn phòng UBND tỉnh; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành; Phó chủ tịch, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hậu Giang (cũ).
Tháng 2 vừa qua, ông Trương Cảnh Tuyên được Ban Bí thư chỉ định, phân công giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ; sau đó được bầu làm Chủ tịch UBND TP.
Đảm nhiệm trọng trách Bí thư Thành ủy Cần Thơ, ông Lê Quang Tùng cam kết sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm cùng Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ TP để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.