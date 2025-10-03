Chiều 3/10, tại kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề), các đại biểu HĐND TP Cần Thơ đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đối với ông Trần Văn Lâu.

Ông Trần Văn Lâu đã được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Cần Thơ với kết quả 133/133 phiếu đồng ý.

Ông Trương Cảnh Tuyên được bầu làm Chủ tịch UBND TP Cần Thơ. Ảnh: H.T

Hồi tháng 2, ông Trương Cảnh Tuyên từng được HĐND TP Cần Thơ bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Cần Thơ. Sau khi TP Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang hợp nhất thành TP Cần Thơ mới, ông Tuyên giữ chức Phó Bí thư Thành ủy.

Đến nay, ông Trương Cảnh Tuyên được bầu làm Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

Bí thư Thành uỷ Cần Thơ Lê Quang Tùng tặng hoa chúc mừng ông Trương Cảnh Tuyên. Ảnh: E.X

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trương Cảnh Tuyên hứa sẽ phát huy những thành quả, học hỏi những kinh nghiệm quý báu của các lãnh đạo UBND TP tiền nhiệm, nỗ lực hết mình, tận tâm, tận lực, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu về mọi mặt.

Bản thân ông quyết tâm thực hiện đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn được giao; chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện tốt mọi nhiệm vụ. Ông sẽ cùng với tập thể UBND TP Cần Thơ tập trung ổn định tổ chức bộ máy hành chính nhà nước theo mô hình chính quyền 2 cấp, đảm bảo thông suốt, kịp thời, nhanh chóng, hiệu quả. Trong năm 2025 sẽ tập trung chỉ đạo hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ trong năm, nghiên cứu, đề xuất giải pháp tháo gỡ những điểm nghẽn còn tồn tại để giải phóng nguồn lực.