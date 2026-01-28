Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: EPA

Hãng RT và Sky News đưa tin, trong một bài đăng trên mạng xã hội X ngày 27/1, ông Zelensky cho biết đã thảo luận về các cuộc đàm phán 3 bên với Nga và Mỹ trong cuộc nói chuyện qua điện thoại với Thủ tướng Áo Christian Stocker vào buổi sáng. Người đứng đầu Ukraine cho biết, cuộc đàm phán 3 bên chủ yếu tập trung vào các vấn đề quân sự, nhưng cũng đề cập đến các đảm bảo an ninh.

"Việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU) là một trong những đảm bảo an ninh quan trọng không chỉ đối với chúng tôi mà còn với cả toàn bộ châu Âu. Đó là lý do tại sao chúng tôi đang nói tới mốc thời gian cụ thể 2027 và Ukraine trông cậy vào sự ủng hộ của các đối tác", ông Zelensky viết.

Vài ngày trước đó, Thủ tướng Áo Stocker nói với báo chí rằng ông phản đối việc đẩy nhanh quá trình gia nhập khối của Ukraine. “Tôi không ủng hộ đi đường tắt. Các tiêu chí gia nhập phải được đáp ứng, tất cả các nước phải thỏa mãn điều kiện như nhau".

Việc Ukraine được đẩy nhanh quá trình gia nhập EU được cho là một phần của kế hoạch tái thiết thịnh vượng trị giá 800 tỷ USD do Mỹ hậu thuẫn. Kế hoạch này đã được Ủy ban châu Âu bí mật gửi tới các nước thành viên của khối vào tuần trước.

Theo Politico, điều khiến các nhà lãnh đạo EU phải cân nhắc kỹ lưỡng kế hoạch trên là cách nó liên kết việc gia nhập của Ukraine với quá trình tái thiết của nước này, chứ không phải do chi phí khổng lồ.

Tuần trước, Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã chỉ trích mạnh mẽ đề xuất trên với lập luận rằng EU sẽ phải cung cấp cho Ukraine hàng trăm tỷ USD để tái thiết đất nước và cho nhu cầu quân sự trong 10 năm tới.

Các cuộc đàm phán gia nhập EU chỉ có thể chính thức bắt đầu với sự đồng thuận tuyệt đối của tất cả 27 quốc gia thành viên và sự phản đối của Hungaray sẽ gây khó khăn cho Ukraine.