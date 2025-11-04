Video: RG.ru

Trong thông cáo trên kênh Telegram, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, các đơn vị điều khiển FPV của nước này đã ngăn chặn nhóm đặc nhiệm “thuộc biên chế Cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR) tại vị trí cách vùng ngoại ô Pokrovsk khoảng 1km về hướng tây bắc và tiêu diệt toàn bộ 11 lính biệt kích đổ bộ bằng trực thăng".

Đoạn video do RG.ru đăng tải cho thấy, các FPV cảm tử của Nga đã thực hiện nhiều đòn tập kích vào nhóm lính đặc nhiệm Ukraine. Ngay cả những binh sĩ Ukraine ẩn nấp trong các công trình đổ nát cũng bị các FPV nhắm tới.

Cuối tuần trước, HUR tiết lộ, các đơn vị đặc nhiệm của cơ quan này đang thực hiện chiến dịch phản công liều lĩnh gần Pokrovsk nhằm khai thông những tuyến tiếp tế quan trọng cho lực lượng phòng thủ bên trong thành phố. Trong đoạn video được truyền thông Ukraine chia sẻ sau đó, các lính đặc nhiệm Ukraine đã đổ bộ từ trực thăng UH-60 Black Hawk vào “khu vực nằm dưới sự kiểm soát của Nga”.