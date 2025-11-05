Theo hãng tin Zvezda, Bộ Quốc phòng Nga ngày 3/11 đã công bố đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này sử dụng bom dẫn đường FAB-500 để tấn công các cứ điểm của Ukraine gần khu định cư Rodynskoye thuộc vùng Donetsk.

"Lực lượng không quân đã tiến hành một cuộc tấn công bằng bom dẫn đường FAB-500 vào các cứ điểm và vị trí tập trung nhân lực của đối phương. Mục tiêu chỉ định đã bị đánh trúng tại thời điểm đối phương triển khai quân số lớn nhất", phía Nga cho biết.

Nga dùng bom dẫn đường FAB-500 tập kích cứ điểm của Ukraine tại Donetsk. Video: Zvezda

FAB-500 M62 có trọng lượng 500kg và hiện là một trong những loại bom có sức công phá lớn nhất của quân đội Nga. Loại bom này thường được sử dụng để xuyên phá các boong-ke và phá hủy các phương tiện thiết giáp của đối phương.

FAB-500 có thể di chuyển khoảng 15km sau khi được thả và đạt tốc độ khi tiếp đất lên tới 1.900 km/h, cho phép tăng cường sức công phá nhờ động năng khi va chạm với mục tiêu. Mô đun hiệu chỉnh (UMPC) trên FAB-500 có thiết kế tương tự với bộ điều khiển JDAM-ER của Mỹ, bao gồm hệ thống dẫn đường quán tính và hệ thống định vị GPS nhằm đảm bảo độ chính xác.