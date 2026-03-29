Hãng tin RT cho hay, trong cuộc phỏng vấn với truyền thông phương Tây hôm 27/3, Tổng thống Zelensky đã chỉ trích mạnh mẽ những người hoài nghi Ukraine không thể giành thắng lợi cuối cùng trong cuộc xung đột với Nga “vì kho vũ khí hạt nhân của Moscow”.

Ông Zelensky cho biết: “Khi mọi người đều nói rằng Ukraine sẽ không chiến thắng trong cuộc xung đột này vì Nga là cường quốc hạt nhân, vậy hãy nói cho tôi biết Ukraine cần những đảm bảo an ninh nào để ứng phó với Nga? Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)? Vũ khí hạt nhân? Vậy mọi người cũng nên nói với chúng tôi theo cách tương tự. Cần thừa nhận rằng cho đến nay, chưa ai hỏi chúng tôi điều đó”.

Theo RT, người đứng đầu Kiev luôn công khai phủ nhận việc Ukraine có thể tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với kênh Sky News hồi tháng trước, ông Zelensky tuyên bố sẽ “chấp nhận vũ khí hạt nhân từ Anh và Pháp một cách vui vẻ”.

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 28/3 cảnh báo: “Tây Âu sẽ là bên đầu tiên hứng chịu sự thúc ép của Tổng thống Zelensky nếu vũ khí hạt nhân rơi vào tay ông ấy. Kiev khi đó không chỉ đòi hỏi hỗ trợ tài chính và vũ khí, mà còn đưa ra những yêu cầu nhằm duy trì chính quyền hiện tại”.

Kiev hiện vẫn chưa lên tiếng về cáo buộc trên của phía Nga.