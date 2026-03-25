Nhà chức trách Nga tuyên bố đã bắn chặn và phá hủy các UAV xâm nhập ở 14 khu vực ở phía tây đất nước cũng như bán đảo Crưm. Theo đài RT, thủ đô Moscow lần này hầu như không bị tấn công dù thành phố thường là mục tiêu của phần lớn các vụ UAV Ukraine xâm nhập vào Nga trong những tháng gần đây. Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin báo cáo chỉ có một vụ bắn chặn UAV Ukraine tại thủ đô.

Tuy nhiên, một lượng UAV lớn bất thường đã bị bắn hạ ở vùng Leningrad. Thống đốc Aleksandr Drozdenko cho biết ít nhất 56 UAV đã bị phá hủy. Theo ông Drozdenko, vụ tấn công của UAV Ukraine đã gây hỏa hoạn tại khu vực cảng Ust-Luga và khiến mái của một tòa nhà dân cư ở thành phố Vyborg cũng bị hư hại, nhưng không gây thương vong về người.

Sân bay Pulkovo ở thành phố St. Petersburg buộc phải tạm ngừng các chuyến bay do các cuộc tấn công của UAV. Tại vùng Bryansk, giáp biên giới với Ukraine, Thống đốc Aleksandr Bogomaz thông báo số lượng UAV bị chặn đã lên tới 113 chiếc.

Các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine vào Nga đã gia tăng kể từ giữa tháng 3, khi Kiev triển khai hàng trăm UAV cánh cố định mỗi ngày nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng trọng yếu, các nhà máy sản xuất và khu dân cư.

Giới chức Nga cáo buộc các cuộc xâm nhập trên không của UAV Ukraine là "tấn công khủng bố” nhằm bù đắp cho những thất bại mà quân đội Kiev đang phải gánh chịu trên mặt trận.

Moscow đã đáp trả bằng một chiến dịch tấn công tầm xa, nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng lưỡng dụng, bao gồm các cơ sở điện và các địa điểm quân sự ở Ukraine bằng tên lửa và UAV. Nga khẳng định không bao giờ nhắm mục tiêu vào các địa điểm thuộc dân sự hoàn toàn.