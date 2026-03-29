Theo tờ Kyiv Independent, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 28/3 đã lên tiếng sau khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio mô tả những tuyên bố của ông về việc Mỹ yêu cầu Ukraine từ bỏ lãnh thổ ở Donbass để đổi lấy đảm bảo an ninh là "lời nói dối".

"Tôi không phủ nhận các tuyên bố của Ngoại trưởng Rubio. Nhưng theo cách hiểu của tôi, việc kết thúc xung đột trong khuôn khổ hiện tại đồng nghĩa với việc Ukraine phải nhượng bộ tại Donbass. Nga sẽ chỉ chấm dứt giao tranh sau khi quân đội Ukraine rút khỏi toàn bộ lãnh thổ các vùng Donetsk và Luhansk, trong khi Mỹ chỉ đồng ý cung cấp đảm bảo an ninh sau khi có lệnh ngừng bắn", ông Zelensky cho biết.

Cũng theo Tổng thống Zelensky, Kiev đang cố thuyết phục Mỹ rằng việc ký kết một thỏa thuận an ninh có thể diễn ra trước khi tiến tới một thỏa thuận chấm dứt xung đột, dù việc thực thi đảm bảo sẽ diễn ra sau đó.

"Vấn đề không phải là khi nào chúng có hiệu lực, mà là khi nào chúng tôi được trao các đảm bảo này. Tôi không nói dối bất kỳ ai. Một số người có thể hiểu rằng Mỹ đang gây sức ép buộc chúng tôi phải rút đi rồi sau đó mới đưa ra bảo đảm, nhưng tôi chưa từng nói điều đó, dù là công khai hay theo bất kỳ hình thức nào", ông Zelensky giải thích.

Vào ngày 27/3, Ngoại trưởng Rubio đã khẳng định rằng tuyên bố của Tổng thống Zelensky về việc Mỹ yêu cầu Ukraine rút quân khỏi khu vực Donbass để đổi lấy các đảm bảo an ninh là không đúng sự thật. Ngoài ra, ông Rubio cũng nhấn mạnh rằng Mỹ không thể mạo hiểm bị cuốn trực tiếp vào cuộc xung đột bằng cách cung cấp các đảm bảo an ninh cho Ukraine trước khi giao tranh chấm dứt.

"Đó là lời nói dối. Những gì ông Zelensky được thông báo rất rõ ràng và ông ấy lẽ ra phải hiểu. Các đảm bảo an ninh chỉ được thực hiện sau khi xung đột kết thúc và không kèm theo điều kiện là Ukraine phải từ bỏ lãnh thổ", ông Rubio nói.