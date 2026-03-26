Theo Kyiv Independent, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 25/3 đã tiết lộ về việc Mỹ yêu cầu Ukraine nhượng lại toàn bộ lãnh thổ Donbass cho Nga để đổi lấy đảm bảo an ninh.

"Mỹ sẵn sàng hoàn tất các đảm bảo an ninh cấp cao nhất một khi Ukraine đồng ý rút quân khỏi Donbass. Rõ ràng vấn đề Trung Đông đã ảnh hưởng tới Tổng thống Trump và chiến lược của ông ấy. Thật không may là Tổng thống Trump đã lựa chọn gây thêm áp lực lên Ukraine. Tôi rất mong ông ấy hiểu rằng khu vực lãnh thổ phía đông của Ukraine phải làm một phần trong các đảm bảo an ninh", ông Zelensky nói với truyền thông Anh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: EPA

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, việc Kiev rút quân khỏi Donbass sẽ làm tổn hại tới an ninh của cả Ukraine và, rộng hơn, cả châu Âu. Ngoài ra, vẫn còn 2 vấn đề lớn chưa được làm rõ liên quan đến đảm bảo an ninh. Đầu tiên là ai sẽ tài trợ cho việc mua vũ khí của Ukraine để duy trì khả năng răn đe quân sự của nước này? Hai là các đối tác của Kiev sẽ phản ứng cụ thể ra sao nếu Nga tiếp tục gây hấn trong tương lai?

Hiện Nhà Trắng vẫn chưa đưa ra bình luận về phát biểu của Tổng thống Zelensky. Giới quan sát nhận định, khúc mắc lớn nhất giữa Kiev và Moscow vẫn là về tương lai các vùng lãnh thổ ở Donbass. Phía Ukraine cho rằng việc "đóng băng" chiến tuyến hiện tại là cơ sở thực tế nhất cho một lệnh ngừng bắn ở thời điểm này. Trong khi đó, Nga tiếp tục yêu cầu lực lượng Ukraine rút khỏi các khu vực ở Donbass như điều kiện tiên quyết cho bất kỳ thỏa thuận nào.