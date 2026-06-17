Tổng thống Ukraine, Mỹ và Nga. Ảnh: EPA/EFE

Hãng tin TASS dẫn lời ông Ushakov cho biết thêm, Moscow chưa nhận được bất kỳ đề xuất nào từ bất kỳ một bên nào nhằm dàn xếp một cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và người đồng cấp Ukraine Zelensky tại Mỹ. "Chưa ai tiếp cận chúng tôi với những đề xuất như vậy. Tôi có thấy các báo cáo trên phương tiện truyền thông đề cập đến điều đó, ngoài ra không có gì khác".

Ông Ushakov phát biểu như vậy sau khi Tổng thống Ukraine Zelensky hồi đầu tuần này tuyên bố đã thảo luận với Tổng thống Donald Trump về khả năng tổ chức các cuộc đàm phán tại Mỹ "trong một khuôn khổ mà người đứng đầu nước Nga sẽ khó từ chối hơn nhiều".

"Chúng ta sẽ xem kết quả thế nào. Nếu Nga cũng từ chối cơ hội này, thì cần phải gây thêm áp lực", ông Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine còn cho biết, Kiev đã thảo luận với Mỹ và Pháp về khả năng tổ chức các cuộc đàm phán với Nga bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm G7 tại Evian-les-Bains, Pháp nhưng khẳng định ông Putin không muốn tham gia.

Hãng tin Anadolu dẫn lời ông Zelensky nói: "Chúng tôi đã đề nghị ông Putin gặp mặt ở bất cứ nơi nào có thể đưa ra những quyết định thực sự để chấm dứt xung đột. Ông ấy không muốn điều đó".

Phản hồi thông tin trên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay, Tổng thống Putin chưa nhận được lời mời tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 để gặp ông Zelensky. "Tất nhiên là không. Như các bạn biết, không có kênh liên lạc chính thức nào giữa Moscow và Kiev.

Tổng thống Putin đã nói với ông Zelensky mọi thứ và đưa ra tất cả các đề xuất. Thông tin đã được nhắc đi nhắc lại nhiều lần rằng nếu ông Zelensky sẵn sàng đàm phán một cách có trách nhiệm và nghiêm túc thì ông ấy luôn có thể đến Moscow và được tiếp đón".